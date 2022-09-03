نظام الدفع الإلكتروني الحكومي وزارة العدل الكويتية ، لقد أصبحت العديد من الدول على تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية والتي تقدم التسهيلات للمواطنين للاستفادة منن الخدمات الإحكومية ، ومن تلك الخدمات التي اتاحتها الحكومة داخل دولة الكويت والتي تتبع لوزارة العدل هو نظام الدفع الإلكتروني ويتم الحصول عليها عبر البوابة الالكترونية للوزارة عبر الانترنت ، والتي يمكن من خلالها سداد جميع تكاليف رفع الدعاوى والخدمات الإلكترونية ، تابعوا معنا .

وزارة العدل بدولة الكويت

تضم دولة الكويت عددا من الوزارات المسؤولة عن عدد من المهام والمسؤوليات منها وزارة العدل التي تختص برفع القضايا وإصدار الأحكام القضائية وتلقي الشكاوى وحل النزاعات والعديد من المهام المختلفة. تضم وزارة العدل بوابة إلكترونية لها دور رئيسي في تقديم مجموعة من الخدمات إلكترونياً دون أي حاجة. للذهاب إلى أحد مقار الوزارة بالكويت.

نظام الدفع الالكتروني الحكومي وزارة العدل

يتم الدخول والاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية

الوصول عبر وزارة العدل RAPK ““.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية، أو ادخل مباشرة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية “”.

اختر خدمة الدفع الإلكتروني – تسديد.

اختر أحد خيارات عملية الدفع الإلكتروني، وهو كالصورة التالية

تعبئة جميع البيانات المطلوبة (الرقم المدني، رقم الحالة التلقائي، عنوان البريد الإلكتروني).

أدخل الرمز المرئي في المساحة المتوفرة.

انقر على أيقونة “بحث”.

تحقق من المبلغ المقتطع في البنك بعد عملية الدفع.

يتم تضمين جميع مبالغ الحالة المدفوعة في اليوم التالي تلقائيًا.

تحويل المبلغ للمستفيد عند الحصول على رقم الآيبان.

مصاريف الدفع الالكتروني لوزارة العدل

أتاحت وزارة العدل دفع المصاريف من خلال الخطوات التالية

فتح رابط الدفع الإلكتروني في وزارة العدل الكويتية “”.

انقر فوق السداد.

أدخل الرقم المدني بشكل صحيح.

أدخل الرقم التلقائي في المساحة المتوفرة.

قم بتدوين عنوان البريد الإلكتروني.

املأ الرقم المرئي.

انقر فوق زر البحث.

استلام إيصال الدفع إلكترونيًا عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

رابط لوزارة العدل الكويتية

يتم إدخال الرابط الرسمي لوزارة العدل الكويتية مباشرة “” حيث يتيح للأفراد الاطلاع على أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، مع ضرورة اتباع التعليمات والتعليمات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة منها بشكل أفضل. من الخدمات.

نظام الدفع الإلكتروني الحكومي وزارة العدل الكويتية ، تختص وزارة العدل بالقضايا ، وأصدار الأحكام ،و استقبال الشكاوي ، ويعد الدفع بشكل الكتروني من الخدمات التي تؤدي الى تسهيل على المواطنين من الدفع دون الحاجة الى الذهاب الى مقرات وزارة العدل ، و مصاريف الدفع الالكتروني لوزارة العدل .