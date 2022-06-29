نظام الشركات الجديد فِيْ السعودية 2022.. 13 ميزة تنافسية

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على قانون الشركات الجديد، بهدف دعم وتعزيز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية فِيْ المملكة.

قال محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس إدارة هِيْئة السوق المالية السعودية، إن لائحة الشركات الجديدة تأتي لتعزيز النظام التشريعي للشركات فِيْ ضوء التحقيق فِيْ نتائج تنفِيْذ أحكامها، والصعوبات التي تواجهها. نشأت بين الشركات ومجتمع الأعمال، ومن خلال الاسترشاد بأفضل الخبرات والممارسات الدولية.

مزايا نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية 2022

يقدم نظام الشركات الجديد وثيقة تشريعية واحدة تنظم الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية.

يتمتع نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية بالمرونة من خلال إزالة القيود أثناء التأسيس، عَنّْد التمرين والخروج، وكذلك على أسماء الشركات وعَنّْد تداول الأسْهُمْ.

يسمح نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية للشركاء أو المساهمين بعرض حصص أو أسهم فِيْ الشركة لشخص مقابل القيام بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة.

يسمح النظام الجديد أيضًا بتوزيع الأرباح على أساس مؤقت أو سنوي على الشركاء والمساهمين.

يسمح نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية بتقسيم الأسْهُمْ أو تقسيمها إلَّى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها لتمثيل الأسْهُمْ ذات القيمة الاسمية الأعلى.

الشركات المساهمة المبسطة

تقديم نموذج جديد تحت مسمى “الشركات المساهمة المبسطة” لخدمة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا النوع من الشركات هُو الأحدث انتشاراً فِيْ العالم.

الشركات العائلية

يسمح نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية 2022 بإبرام ميثاق عائلي لتنظيم ملكية العائلة فِيْ الشركة، وحوكَمْتها وإدارتها، وسياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح والتخلص من الأسْهُمْ أو الأسْهُمْ، وكذلك وضع آلية لفض المنازعات أو المنازعات بما يضمن استدامة الشركة.

يهتم نظام الشركات الجديد بالشركات غير الهادفة للربح، مما يضمن تمكينها واستدامتها.

طور نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وجعل من الممكن تقسيم الشركة إلَّى شركتين أو أكثر.

مكّن النظام من تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونيًا.

الشركات الصغيرة والمتناهِيْة الصغر

يمنح نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية الشركات الصغيرة والمتناهِيْة الصغر مرونة أكبر من خلال التنازل عَنّْ شرط تعيين مدقق مع الإشارة إلَّى الضوابط والأحكام ذات الصلة.

يوفر نظام الشركات الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية وسائل متقدمة لحل النزاعات والنزاعات أثناء اللجوء إلَّى التحكيم أو الوسائل البديلة للتسوية

وضع أحكام تصفِيْة الشركات وتسهِيْل إجراءاتها بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس فِيْ المملكة العربية السعودية.