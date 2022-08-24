نظام الضمان الاجتماعي المطور “شُروطْ الإقامة” آلية تقديم اعتراض على عدم استحقاق الأهلية إلكترونيًا، يقدم برنامج الضمان الإجتماعي العديد من المساعدات المالية للكثير من الأسر المحتاجة والمستورة في المملكة السعودية، كما ويعد الضمان الإجتماعي من البرامج الضخمة، والتي يستفيد منها عدد لا بأس به من المواطنين، ويمكن التسجيل في الطمان الإجتماعي، وفق شروط محددة.

طور نظام الضمان الاجتماعي آلية “شُروطْ الإقامة” لتقديم اعتراض إلكترونيًا على عدم الأهلية

سجّل الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي للمطورين.

انقر على أيقونة تسجيل المستخدم الجديد.

إدخال البيانات الشخصية بما فِيْ ذلك (رقم الهُوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف المحمول)

اختر كلمة مرور مناسبة لك، لا تقل عن 6 أرقام وحروف باللغة الإنجليزية، تبدأ بحرف كبير، ثم حرف smol، وبعض الأرقام وأحد الرموز.

أضف كلمة المرور مرة أخرى فِيْ حقل تأكيد كلمة المرور.

انقر فوق إقرار الشُروطْ والأحكام.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

سوف تتلقى رمز التحقق على هاتفك المحمول الذي قمت بإضافته عند التسجيل للتحقق من هاتفك المحمول.

انقر فوق رمز المصادقة.

ثم يمكنك الاشتراك فِيْ الضمان الاجتماعي من خلال منصة الحماية والدعم الاجتماعي أو من خلال منصة الوصول الوطنية الموحدة.

ثم تابع التسجيل حسب الفِيْديو السابق.

طور نظام الضمان الاجتماعي شُروطْ الإقامة وآلية الاعتراض على الجنسية للأهلية

سجّل الدخول إلى الملف التعريفِيْ لمنصة الحماية الاجتماعية والدعم.

أضف المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.

سيتم النظر فِيْ اعتراضك من قبل لجنة مختصة بالنظر فِيْ الاعتراضات.

سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إلى هاتفك لإعلامك بنتيجة الاعتراض.

فئات الحاصلين على راتب الضمان الاجتماعي والأهلية وشُروطْ الاستحقاق 1444

اليتامى اليتامى.

المواطنون الذين لا يستطيعون الفوز.

الرجال والنساء الذين بلغوا سن الشيخوخة والذين لا يستطيعون العمل “بشكل دائم أو مؤقت أو معاق”

تترك المرأة أرملة ومطلقة دون معيل للأسرة.

فئات المواطنين محدودي الدخل.

لعائلة مهجورة.

عائلة استثنائية.

أسرة الغائب أو المفقود.

عائلة مدمن المخدرات.

المرأة التي ليس لها دعم أسري وتشمل مطلقة، أرملة، مهجورة، موقوفة عن العمل، غائبة أو مفقودة، زوجة مدمن مخدرات.

تشمل العائلات التي ليس لديها معيل المطلقات مع أطفالهن، والأرامل مع الأيتام.

الضمان الاجتماعي وخدماته الإلكترونية للعام الجديد 1444

يمكنك زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمزيد من المعلومات وكذلك زيارة رَابِطْ لتعريف بيانات المستفِيْدين من الضمانوتجدر الإشارة إلى أن راتب معاش الضمان الاجتماعي، وهُو مبلغ يُدفع بشكل دوري على أساس شهري. أما مصدر تمويل معاش الضمان فهُو من صندوق الزكاة. يقتصر استحقاق المعاش الضماني على المواطنين المقيمين بشكل دائم فِيْ المملكة والذين تتوفر فِيْهم الشُروطْ والضوابط.

مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي “التأهِيْل الشامل” لذوي الإعاقة والأيتام

من المقرر صرف راتب إعادة التأهِيْل الشامل لذوي الإعاقة والأسر التي ترعى الأيتام صباح يوم الأحد 28 أغسطس 2022، مما سيتيح لمتلقي التأهِيْل الشامل إدارة احتياجاتهم المعيشية، فِيْ إطار جهُود المملكة لتوفِيْر رعاية لائقة. الحياة. الحياة لمواطنيها وفِيْما يتعلق بتاريخ راتب الضمان الاجتماعي، فمن المقرر أن يتم صرف وديعة ضمان الراتب فِيْ أول خميس من شهر سبتمبر 2022 الموافق الخامس من شهر صفر 1444.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ تطوير برنامج جديد للضمان الاجتماعيايضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

يوجد آلية تقديم اعتراض على عدم استحقاق الأهلية بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال موقع الضمان الإجتماعي الرسمي، ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة، حيث أعلنت الضمان الإجتماعي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر.