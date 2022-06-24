نظام الغذائي الكيتوني 2022

النظام الغذائي الكيتون 2022 هو نظام غذائي عالي الدهون أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فقد تم استخدامه منذ ما يقرب من مائة عام لعلاج بعض الأمراض، بما في ذلك الصرع.

يهدف هذا النظام الغذائي إلى تقليل استهلاك الكربوهيدرات بشكل كبير لصالح الدهون للحث على الكيتوزيه.

بالإضافة إلى فقدان الوزن بشكل كبير، سيكون له العديد من الفوائد الصحية

مواصفات رجيم الكيتو

تناول كميات كبيرة من الدهون (75٪ من المدخول الغذائي)

تبقى كمية البروتين دون تغيير

انخفاض كبير في تناول الكربوهيدرات

يسبب أعراضًا مزعجة في الأسابيع القليلة الأولى (أنفلونزا الكيتون)

فقدان الوزن السريع

سيكون للكيتوزيه العديد من الفوائد الصحية (زيادة الطاقة، والحماية من أمراض معينة، وما إلى ذلك).

النظام الغذائي الكيتون 2022 المبادئ الأساسية للنظام الغذائي

استخدم النظام الغذائي الكيتوني أو الكيتو في العشرينيات من القرن الماضي، وقد استخدم في الأصل مع الأطفال المصابين بالصرع لتقليل النوبات.

أظهر هذا النظام الغذائي لأول مرة آثار مضادات الاختلاج في الصرع. ثانيًا، اكتسب النظام الغذائي الكيتوني شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة كطريقة سريعة لفقدان الوزن.

كما أنها تستخدم لتحسين أعراض مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

النظام الغذائي الكيتون 2022 كيف يعمل نظام الكيتو دايت

يتميز النظام الغذائي الكيتون لفقدان الوزن باستهلاك

50 جرام من الكربوهيدرات كحد أقصى في اليوم. يمثل هذا حوالي 5٪ من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم. يوفر النظام الغذائي العادي عادة ما بين 45-65٪ من السعرات الحرارية لدينا على شكل كربوهيدرات.

75٪ دهون

20٪ بروتين

لذلك فإن هذا النظام الغذائي يزعج الهرم الغذائي التقليدي ومبادئه الرئيسية.

كيف تجعلك حمية الكيتو تفقد الوزن

عادة، يحصل الجسم على طاقته من الكربوهيدرات المستهلكة خلال النهار والتي تعتبر ضرورية لعمل الجسم بشكل سليم.

في النظام الغذائي الكيتون، تكون الكربوهيدرات محدودة للغاية ويبدأ الجسم في الاعتماد على مخازن الكربوهيدرات المخزنة في العضلات والكبد، والتي تسمى مخازن “الجليكوجين”.

نظرًا لأن كل جرام من الجليكوجين يرتبط بـ 3-4 جرام من الماء في الجسم، فإن أهم خسارة في الوزن في بداية نظام الكيتو هو فقدان الماء إلى حد كبير.

عندما تنضب مخازن الجليكوجين، يبدأ الجسم بشكل طبيعي في استخدام الدهون أو الدهون لإنتاج الطاقة.

ومع ذلك، عندما يستخدم الجسم الدهون في غياب الكربوهيدرات، فإنه ينتج فضلات تسمى الكيتونات.

بعد ذلك، تبدأ الكيتونات بالتراكم في الدم وتكون رائحتها مثل طلاء الأظافر في أنفاسك. هذا هو المؤشر الرئيسي على أن الجسم في حالة “الكيتوزية”.

عادة ما يستغرق ما بين 2 و 4 أسابيع للوصول إلى هذه الحالة. يمكنك التحقق من وجود الحالة الكيتونية عن طريق شراء شرائط اختبار البول من الصيدليات.

تؤدي حالة “الكيتوزية” إلى انخفاض ملحوظ في الشهية، مما يساهم في تقليل كمية الطعام المستهلكة. يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى الغثيان والتعب.

على الرغم من أن هذا النظام الغذائي لا يركز على حساب السعرات الحرارية، إلا أن الأشخاص الذين يتبعونه في الواقع يأخذون سعرات حرارية أقل لأنهم ليسوا جائعين، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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ما هي مدة النظام الغذائي الكيتوني

لا يوجد حد زمني للنظام الغذائي الكيتون لفقدان الوزن. إنه أسلوب حياة أكثر من نظام غذائي محدود الوقت.

عند ممارسته في نظام علاجي، يختلف النظام الغذائي الكيتون في المدة من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات حسب النتائج المرجوة.

الأطعمة المسموح بها في النظام الغذائي الكيتون

الأطعمة المعتمدة بكميات كبيرة في النظام الغذائي الكيتون هي

حوت، مأكولات بحرية، لحم، دواجن، بيض، زبدة، زيت نباتي، خل، عصير ليمون، زيتون، أفوكادو، خضروات منخفضة الكربوهيدرات (سبانخ، خس، كرنب، إلخ)، جبنة صلبة (100 جرام يوميًا).

الأطعمة المعتمدة ولكن يجب تناولها باعتدال هي

حليب كريمي

زبادي كامل

الخضروات غنية بالكربوهيدرات (باستثناء الجزر والبنجر والبطاطا الحلوة والبازلاء والذرة) والنبيذ والكحول القوي والقهوة بدون سكر.

نظرًا لاستهلاك كمية كبيرة من الدهون يوميًا، فمن المهم الانتباه إلى نوع الدهون المستهلكة. يُنصح بالحد من استهلاك أحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي لها تأثير مؤيد للالتهابات.

المصادر الرئيسية لأوميغا 6 هي زيت فول الصويا والذرة والزعفران وبذور العنب وعباد الشمس والقمح.

لذلك يجب الحد من تناول تتبيلات السلطة وصلصات المايونيز المصنوعة من هذه الزيوت.

يُنصح بتناول الدهون الأحادية غير المشبعة (زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات) والدهون المشبعة (قطع اللحم الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدسم).

يوصى باستخدام زيت جوز الهند لاحتوائه على دهون يمكن تحويلها بسهولة إلى أجسام كيتونية. أخيرًا، يجب أن يكون استهلاك أوميغا 3 الموجود في الأسماك الزيتية أو زيت بذور اللفت أو زيت بذر الكتان أو المكسرات أو حتى بذور الشيا أو الكتان أو القنب كافياً.

النظام الغذائي الكيتون 2022 الأطعمة المحظورة

النظام الغذائي الكيتوني مقيد نسبيًا، حيث يحظر العديد من الأطعمة لأنها تمنع الجسم من البقاء في الحالة الكيتونية

السكر، المنتجات الحلوة، الحبوب، النشويات، الخبز، المعجنات، البسكويت، البقوليات، الفواكه (باستثناء التوت)، الخضار الحلوة (البنجر، الذرة، الجزر، إلخ)، الأجبان الطرية أو الطازجة، المشروبات غير الكحولية، الشوكولاتة، العسل، المربيات والعصائر

عصائر الفاكهة والخضروات، الصلصات الحلوة، الحليب أو الزبادي المصنوع من حليب الخضار (فول الصويا، اللوز، إلخ)، الزبادي المنكه.

ماذا تأكل في نظام الكيتو قائمة طعام نموذجية في اليوم

حرف الميم أومليت مع بيضتين ونصف كوب سبانخ وفطر، 100 جرام راوند كومب.



ظهيرة روست بيف (150 جرام) سلطة خضراء (100 جم) وملفوف أحمر مبروش (50 جم) 5 حبات زيتون أسود صلصة الخل (2-3 ملاعق كبيرة) وجبة خفيفة خيار (50 جرام).



المساء سمك السلمون (200 جرام) الهليون (100 جرام) سلطة خضراء (50 جرام) صلصة الخل (1-2 ملاعق كبيرة) نصف حبة أفوكادو جبنة صلبة (40 جم)



إيجابيات وسلبيات نظام الكيتو دايت 2022

ايجابيات النظام الغذائي الكيتون

ليشعر بالشبع

لا قيود السعرات الحرارية

كمية جيدة من الدهون والبروتينات

فقدان الوزن السريع

تأثير إيجابي محتمل على مستويات الدهون في الدم

مساوئ النظام الغذائي الكيتون

له آثار جانبية مزعجة في الأسابيع الأولى (إنفلونزا الكيتون)، وتنوع غذائي قليل، يصعب متابعته بسبب الرتابة، ولا يتوافق مع الحياة الاجتماعية.

التوصيات والاحتياطات

ما هي مخاطر النظام الغذائي الكيتون

في الأسابيع الأولى، قد تظهر تأثيرات غير سارة للغاية.

نحن نتحدث عن انفلونزا الكيتون. إنها فترة انتقالية تصاحب دائمًا انتقال الكائن الحي إلى حالة الكيتوزية.

لاحظ أنه يبدو أن بعض الآثار الجانبية تستمر حتى بعد الفترة الانتقالية مثل نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) والجفاف وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والإمساك.

يوصى بتناول مكملات الألياف والفيتامينات عندما يرغب الشخص في اتباع هذا النظام الغذائي، ربما بسبب قلة محتوى الفواكه والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة التي تعد مصادر جيدة جدًا للألياف والمغذيات الدقيقة.

السرطان والصرع ما هي المؤشرات العلاجية للنظام الغذائي الكيتون

إلى جانب فقدان الوزن، يتم استخدام نظام الكيتو في علاج الأمراض المختلفة الصرع، والسرطانات، والأمراض الالتهابية، وما إلى ذلك.

هذا هو السبب في أنه تم إنشاؤه في أوائل العشرينات من القرن العشرين، وفي العالم العلاجي لم يعد من الممكن إثبات قيمة الغذاء الكيتون.

هل النظام الغذائي متوافق مع كمال الاجسام والرياضة

نعم بكل تأكيد. تظهر بعض الدراسات حتى فوائد النظام الغذائي الكيتون، والذي سيسمح بأداء أفضل ويقلل من وقت التعافي ويسهل الجهد.

في السنوات الأخيرة، كان هذا النظام الغذائي شائعًا جدًا في عالم الرياضة.

كيف تتعامل مع زيادة الوزن

النظام الغذائي الكيتون هو أسلوب حياة أكثر من نظام غذائي مقيد بوقت. لذلك ليس من المفترض أن يتم التخلي عنها بعد بضعة أشهر. ومع ذلك، نظرًا للقيود الكبيرة جدًا التي يخلقها، يبدو أنه لا مفر من زيادة الوزن إذا تم إيقافه.

لتجنب تأثير اليويو المفرط، قد يكون من المفيد أن تكون مصحوبًا بخبير تغذية يمكنه المساعدة في إعادة إدخال الكربوهيدرات تدريجياً في النظام الغذائي دون عواقب.

النظام الغذائي الكيتون 2022 بعض الأرقام للذهاب إلى أبعد من ذلك

نظرًا لأن النظام الغذائي الكيتون يحتوي على نسبة عالية من الدهون، فلا يزال هناك العديد من المخاوف بشأن تأثيره السلبي المحتمل على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة حديثة من عام 2013، فإن النظام الغذائي الكيتون لا يؤدي فقط إلى فقدان الوزن بشكل أكبر من النظام الغذائي منخفض الدهون، ولكن له أيضًا تأثير إيجابي على ضغط الدم ومستويات HDL (جيد للكوليسترول) والدهون الثلاثية في الجسم. هيئة. دم.

كما تبين أن النظام الغذائي الكيتون يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار. في الواقع، لن تكون الدهون المشبعة سيئة كما تعتقد.

تظل هذه البيانات الجديدة صالحة ولكن لا يزال يتعين أخذها في الاعتبار.

فيما يتعلق بفقدان الوزن، فقد ثبت أن النظام الغذائي الكيتون أكثر فعالية من النظام الغذائي قليل الدسم.

في الواقع، قارنت العديد من الدراسات الحميات الغذائية قليلة الدسم أو عالية البروتين، معتدلة الكربوهيدرات مع النظام الغذائي الكيتون.

أظهرت النتائج أن نظام الكيتو هو الأكثر فاعلية لفقدان الوزن على المدى القصير (عام واحد أو أقل).

ومع ذلك، فقد قيمت دراسات قليلة الآثار طويلة المدى لهذا النظام الغذائي.

رأي اختصاصي تغذية في النظام الغذائي الكيتون

هذا النظام الغذائي بصراحة لا يحترم القواعد الأساسية لنظام غذائي متوازن. يتجاهل العديد من المجموعات الغذائية ويبدو أنه ينسى فكرة المتعة.

يمكن أن يؤدي الانسحاب من منتجات الحبوب والبقوليات والفواكه إلى بعض أوجه القصور، بما في ذلك الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الصحة.

ومع ذلك، من الصعب إنكار الآثار الإيجابية لهذا النظام الغذائي على الصحة.

على الرغم من أنه من الصعب التوصية بها في الوقت الحالي بسبب طبيعتها التقييدية للغاية، إلا أن العديد من الدراسات الجارية يجب أن تجعل من الممكن رؤية هذا بشكل أكثر وضوحًا في السنوات القادمة.