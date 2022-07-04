نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفِيْذية pdf للتحميل

نظام المنافسة والمشتريات العامة ولائحته التنفِيْذية pdf download يعتبر نظام المنافسة والمشتريات العامة من أهم أنظمة وزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يحتوي على 81 مقالاً تتعلق بتنظيم المنافسة الحكومية لتوفِيْر المال العام، لذلك سنتحدث عن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية ولائحته التنفِيْذية وروابط تنزيل النظام.

نظام المناقصات والمشتريات بالدولة ولائحته التنفِيْذية

وضعت وزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة نظامًا خاصًا لتنظيم المناقصات الحكومية داخل المملكة، وهُو ما تسعى إلى تحقيقه.

أهداف نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

يسعى نظام المنافسة والمشتريات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى تحقيق الأهداف التالية

يهدف إلى حماية المال العام من خلال تنظيم عمليات الأعمال والمشتريات.

العمل على منع إساءة استخدام النفوذ وتأثير المصالح الخاصة.

تسعى للحصول على أفضل قيمة للمال العام فِيْ المملكة.

طرح مشتريات داخل المملكة بأسعار عادلة ومناسبة.

تعزيز المنافسة العادلة على أساس النزاهة.

تحقيق المساواة والمعاملة العادلة بين المتنافسين.

ضمان الشفافِيْة فِيْ عمليات الأعمال والمشتريات.

يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مبادئ نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

يقوم نظام المنافسة والمشتريات الحكومية لوزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على مبدأ أساسي على النحو التالي

يعتمد على الوكالات الحكومية لإجراء الأعمال التجارية وعمليات الشراء الآمنة.

التعامل مع الأفراد برخص العمل.

عند التعامل مع الأجانب غير السعوديين لتأمين المشتريات، يجب التأكد من عدم وجود أكثر من شخص محَلْي مؤهل للقيام بعملية التأمين.

تنزيل ملف نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عن وزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال تنزيل ملف pdf بالضغط مباشرة على “”. يحتوي النظام على 81 مادة مختلفة تشرح مبادئ وأهداف وشروط نظام المنافسة والمشتريات للحكومة السَعُودِيْة.

اللائحة التنفِيْذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية pdf

يتم تحميل ملف اللائحة التنفِيْذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية مباشرة “” حيث يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الحركة والتأمين للمشتريات وفق مجموعة من الشروط والمعايير التي تضعها وزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. شبه الجزيرة العربية.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن نظام المشتريات والمنافسة بالدولة ولائحته التنفِيْذية بصيغة pdf للتحميل، وما هُو نظام المنافسة السعودي وأهم أهدافه ومبادئه.