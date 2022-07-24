نظام الوساطة العقارية يدخل حيّز النفاذ بعد 180 يومًا

كشفت الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يشكل أحد أبرز إمكانيات تطوير وحوكمة القطاع العقاري، وخدمة المستفيدين منه. ..

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم خدمات الوساطة العقارية والعقارية. علما بأن أحكام النظام تسري على أي شخص يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية أو يتفاوض عليها أو يستفيد منها، مؤكدا أن النظام يؤسس لحظر مزاولة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للعقار وفقاً للائحة التنفيذية التي تحدد شروطها وشروطها وإجراءاتها ومدتها.

اعتماد المعايير والضوابط اللازمة

وأكد أن النظام أوكل إلى الهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة بالموافقة على لوائح الأنشطة والخدمات من اختصاصها، وكذلك اعتماد القواعد والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وضع المعايير الإلزامية والنماذج الإرشادية للعقود الواردة في النظام، ووضع البرامج والآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد المتطلبات والمواصفات لوسائل العقارات. التسويق واعتماد القواعد والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن أن يقدمها الوسيط العقاري، وضوابط وشروط ذلك، وتحديد الخدمات العقارية التكميلية التي يمكن أن يقدمها الوسيط العقاري، وفق ج مع الجهات المختصة واعتماد اجراءات ضبط المخالفات واستلام البلاغات والشكاوي.

نصت أحكام النظام على معاقبة من يمارسون الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك أولئك الذين يقدمون معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقارات. موضوع سمسرة أو خدمات عقارية، حيث أن قائمة العقوبات تتضمن تحذيرًا بتعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن (سنة واحدة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة مالية لا تزيد عن (200.000). ) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر ضده قرار الجزاء التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.

الوساطة والأعمال العقارية

وتجدر الإشارة إلى أن “السمسرة العقارية” تشير إلى نشاط الوساطة لإتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال الوسائل التقنية مثل المواقع الإلكترونية ومنصات الشبكة الاجتماعية وما شابه ذلك. في حين أن الخدمات العقارية هي الأنشطة المتعلقة بالعقارات والتسويق والإدارة والبيع. التحليلات).