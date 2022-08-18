نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لقانون الاعاقة الجديد، تمكن اكثر من ثلاثة ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من التسجيل للحجز مواعيد اجراء الفحوصات الطبية في كافه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية او المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال خطوات سيقوم بها المسجل للكشف الطبي منها كتابه كافه البيانات للشخص المعاق واختيار اقرب مستشفى للكشف عنه تحديد المواعيد المناسبة للكشف الطبي مع اخذ كافه الأوراق المتكاملة عبر ذلك التسجيل.

حجز مواعيد الكشف الطبى 2022

قدمت وزاره الصحة المصرية مواعيد للكشف عن قانون الإعاقة الجديد وللحجز عن مواعيد اجراء الفحوصات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة باتباع خطوات كالتالي:

الدخول الى الموقع الالكتروني المتخصص.

ثانيا يتم الضغط على زر ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم يتم اختيار المستشفى التي يرى المعاق ان يتم الكشف عنه فيها.

ويتم كتابه كافه المعلومات

بتم الضغط على زر حفظ.

الخدمات التي تقدمها موقع المجالس المصري 2022

ومن الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية في الجمهورية المصرية، يقسم الخدمات حسب التخصصات بين وزاره الصحة والإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم بخدمه قطاع كبير من الجمهور المصري، ومن ابرز ما يخدمه هو ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الراغبين في المنح المالية المقدمة من برنامج التكافل والكرامة، أيضا يتضمن تقديم تقارير طبيه شاملة من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتعديل الكشوفات في حال اظهار أي مشاكل في التسجيل او في حال عدم توافقها مع الشروط المستوفاة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لقانون الاعاقة الجديد

أصدرت وزارة الصحة والإسكان المصرية القانون الجديد للإعاقة حيث وفرت تسهيلات وضعتها الوزارة للحصول على الخدمات الطبية بسهوله لتكون مناسبه لمواعيد الكشف الطبي ما بين المريض والدكتور الخاص به في المستشفى التي قام بالتسجيل فيها بإرسال رسالة للشخص لحضور الموعد المشار اليه من قبل الطبيب في المستشفى الخاصة به.

وفي بيان أصدره الدكتور حسام الغفاري وزير الصحة والإسكان المصري في الآونة الأخيرة للكشف عن حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، زاد من تقبل الجمهور المصري وزاد من البحث المتزايد على كافه تفاصيل الخدمات كما وضعتها الوزارة عبر الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة.