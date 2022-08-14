نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد ،يعتبر الكشف الطبي التي أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية بوزيرها حسام عبد الغفار من أهم المواضيع التي يبحث عنها أصحاب ذوي الهمم والمرضى بالإعاقة ،وذلك من أجل الحصول على بطاقة الخدمات التكاملية والتي تساعدهم في الحصول على الكثير من المميزات والخدمات الطبية على وجه السرعة وبدون أي معيقات.

حجز كشف طبي

أصدر الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة والإسكان المصري في الاوقات الأخيرة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد مما زاد من تقبل الجمهور المصري وبحثه المتزايد على تفاصيل الخدمات ،كما وضعت الوزارة رابط إلكتروني خاص بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين على خدماتهم الطبية بكل سهولة وعن طريق الرقم القومي بالإضافة الى التواصل المستمر معهم.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

يتسائل الكثير من الجمهور المصري وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي الخاص بقانون الإعاقة الجديد الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان ،وسنذكر فيما يلي خطوات التسجيل:

أولا الدخول الى موقع المجالس الطبية التابع للوزارة

النقر على أيقونة “ذوي الاحتياجات الخاصة”

تحديد المستشفلى التي يرغب بها المريض

تعبئة كافة البيانات المطلوبة للمريض

الانتظار لتحميل الأوراق المطلوبة مثل “بطاقة الرقم القومي”

النقر على أيقونة “حفظ البيانات”

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

كما أوضحت وزارة الصحة والاسكان المصرية عن قانون الإعاقة الجديد وكافة التسهيلات التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على الخدمات الطبية بسهولة ،كذلك مناسبة المواعيد الخاصة بالكشف الطبي مع المريض ومكان إقامته في محافظات مصر ،كما أوضحت الوزارة عن الرد السريع لطلب التقديم من خلال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالمواطن بمدة أقصاها ثلاثة أيام.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد كما أشاد الكثير من الشعب المصري بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الطبية وأجهزة الدولة من أجل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على الرعاية الكاملة لهم بسهولة.