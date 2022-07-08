نظام مراقبة دقيق بالصحة لمنع انتقال الأوبئة في الحج

خصصت وزارة الصحة أقوى وأدق نظام للمراقبة لمراقبة الأوبئة وتتبعها لمنع انتشارها بين الحجاج وضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام وكل عام.

فيديو | نفسه او بذاته #وزارة الصحة أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة الحجاج، بسبب متانة نظام المراقبة والرصد للأمراض الوبائية. يوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/KOmw6YLFnG

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

أقوى نظام في العالم.

تمتلك وزارة الصحة أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة الحجاج، وذلك لقوة نظام المراقبة والمتابعة للأمراض الوبائية الموجودة في المناطق الوبائية.

فيديو | اقتفاء أثر #وزارة الصحة يتم تنفيذ الأمراض الوبائية والمعدية من خلال نظام مراقبة دقيق لمنع انتقالها بين الحجاج. يوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/5lRzGngnC2

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

الحج آمن

وأكدت وزارة الصحة أنها تعمل بأقوى الأنظمة لرصد الأمراض الوبائية والمعدية في الحج، حيث يتم تنفيذها بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار الأمراض وتوقع أي تنبيهات صحية مبكرة للأحداث. التي تتطلب التدخل والدعم السريع.