رَابِطْ نظام نور تسجيل الدخول برقم الهُوية 1444 noor.moe.gov.sa “الخدمات التعليمية”، يعد نظام نور من الانظمة التي تتبعها الحكومة السعودية، وخاصة وزارة التربية والتعليم والتي تقدم العديد من الخدمات لطلبة وأولياء الأمور، كما وقدمت وزارة التربية والتعليم طريقة للاستعلام عن المدارس، وذلك من خلال تطبيق نظام نور، بشكل الإلكتروني، عن طريق رَابِطْ نظام نور تسجيل الدخول برقم الهُوية.

رَابِطْ لنظام نور تسجيل الدخول برقم التعريف 1444

كَمْا نذكر أنه تم تفعيل رَابِطْ نظام نور، بإدخال رقم الهُوية 1444، ليسهل على أولياء الأمور الحصول على العديد من الخدمات التعليمية التي يحتاجها أبنائهم، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاشتراك فِيْ الحافلات المدرسية الحكومية 1444، تليها. خطوات

أولا عليك أن تذهب إلى موقع نور الرسمي .

. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال المنصة من خلال حساب المدرس.

انقر فوق المواصلات المدرسية.

ثم انقر على أيقونة “طلب نقل المدرسة”.

ثم انقر فوق أيقونة أوافق على الشُروطْ والأحكام.

ثم قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ثم انقر فوق تأكيد الطلب.

يطلب منك الموقع إضافة الرمز الذي تم إرساله إليك عبر رقم الهاتف المحمول الذي أدخلته.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الخدمة بعد الموافقة على طلب التسجيل.

يجب النقر فوق الزر لدفع رسوم التسجيل.

انقر على “نعم” لدفع رسوم الخدمة.

أخيرًا، يجب عليك الاحتفاظ برقم الفاتورة.

خدمة تسجيل الحافلات المدرسية من خلال نظام نور

كَمْا ذكرنا، ستنتقل مباشرة إلى رَابِطْ نظام نور، وتسجيل الدخول برقم الهُوية 1444، للتسجيل فِيْ الحافلات المدرسية الحكومية لعام 1444، وزيارة الموقع الرسمي لمنصة نور، وتسجيل الدخول بحساب على أولياء الأمور واتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتأكيد طلب التسجيل فِيْ خدمة النقل المدرسي وفق سلسلة من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلاب.

يمكن التسجيل في نظام نور برقم الهوية ، وذلك من خلال الدخول الى البوابة الإلكترونية الخاص لنظام نور ، قم وضع رقم الهوية الخاصة بولي أمر الطالب، اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف الدراسي.