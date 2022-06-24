نظام نور حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 noor.moe.gov.sa “وطريقة التسجيل

تعد حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية أحد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية ، لنقل المعلمين والمعلمات من وظائفهم الحالية. مكان العمل إلى مكان آخر أقرب إلى المكان الذي تقيم فيه المعلمة والمعلمة ، وذلك لتسهيل عملية العودة والعودة. للعمل وتقصير الوقت والجهد ، حيث يحدد المعلمون رغباتهم الخاصة في النقل ، بما لا يزيد عن 20 رغبات ، وتحديد أولويات الرغبات ، واختيار المنطقة والمحافظة والمدينة والمدرسة ، وسنتابع معك في السطور التالية الرابط إلى طريقة التسجيل في نظام نور لحركة النقل الخارجي للمعلمين. والمعلمات 1443.

نظام إشارات المرور الخارجية 1443

تم فتح رابط التسجيل في نظام حركة نور للمواصلات الخارجية 1443 للمعلمين والمعلمات للعام الحالي عبر نظام فارس ، بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في البيان الأخير الذي أوضحت مواعيد بدء التقديم والتسجيل في حركة النقل لجميع شاغلي وموظفي العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية حيث تهدف الوزارة إلى تلبية كافة الاحتياجات في القطاعات التعليمية بالدولة متمثلة في توفير البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات ولم شمل الأسر والعمل على تقليل معدلات الاغتراب مما ينعكس إيجاباً على التعليم في المملكة.

رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي بنظام نور

نظام نور للتنقل الخارجي للمعلمين حيث ، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، وسيلة لإدخال الرغبات من خلال نظام نور لكل معلم يريد الانتقال من منطقة إلى أخرى ، وتثبيت وتحديد الرغبات من خلال النظام من خلال الحساب الشخصي لكل معلم على نظام نور ، حيث يبدأ التطبيق على إجراءات النقل الخارجي للمعلمين 1443 هـ ، ابتداءً من اليوم الخميس 24/11/1443 هـ ، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/11/1431 هـ. / 11/1443 هـ ، على أن يتم إعلان النتائج بتاريخ 25/12/1443 هـ ، وفتح باب التسجيل للتظلم خلال الفترة من 25 إلى 27 ذي القعدة 1443 هـ.

كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي بنظام نور