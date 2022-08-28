نظام نور رَابِطْ تسجيل دخول ولي الأمر برقم الهُوية 1444 noor.moe.gov.sa، يعد نظام نور من أبرز الأنظمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية، والذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الرائعة ويعد صلة وصل بين المدرسة وأولياء الأمور، حي يمكن نظام نور القيام بإنشاء حساب على النظام وذلك من خلال رقم الهوية، كما ويسأل الكثير على كيفية تسجيل دخول ولي الأمر برقم الهُوية 1444.

تسجيل دخول الوالدين برقم التعريف 1444

نظام نور هُو نظام إلكتروني تم إطلاقه بالفعل من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يأتي هذا فِيْ سياق التطور الرقمي. يوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية. هُو حَلْقة الوصل بين إدارة المدرسة، وكذلك الآباء والمعلمين والطلاب. يمكن للوالدين الوصول إلى منصة نور من خلال الخطوات التالية

يجب على المعلم تسجيل الدخول نظام الانارة التعليمية

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين اقترحهما المعلم.

اكتب رمز التحقق كَمْا تراه

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

اذهب إلى صفحة الآباء

تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم التعريف

إذا نسيت كلمة مرورك أو اسم طفلك، فلا يزال بإمكانك الاتصال برقمه. العملية سهلة ولا تستغرق سوى بضع دقائق. أولاً، قم بإعداد التحقق من الهُوية قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول.

انتقل أولاً إلى موقع نور على الويب

ثم انقر فوق “نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور”.

أدخل الآن رقم الهُوية ورمز التحقق الذي يظهر، ثم انقر فوق “التالي”.

انقر ثم انقر للبحث

حدد قسم الطالب واسم المدرسة والمقرر الدراسي، ثم انقر فوق بحث.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.

انقر على رَابِطْ الإحالة.

أضف كلمة مرور جديدة.

انقر للتسجيل.

يسمح نظام نور الإلكتروني لأولياء الأمور بتسجيل أطفالهم فِيْ رياض الأطفال العامة أو تسجيلهم فِيْ الصف الأول إلكترونيًا، من خلال النظام يمكنهم مراقبة تقارير أبنائهم حول الواجبات والاختبارات المختلفة. بالإضافة إلى التشغيل اليومي للاستعدادات المدرسية وتسجيل النتائج، سيتم إخطارك خلال الاجتماعات الأسبوعية لإعلامك بالوجبات الجماعية والتواريخ المهمة فِيْ الفصل أو عن طريق المراسلة.

يمكن لولي الأمر القيام بتسجيل في منصة نور من خلال الدخول الى منصة نور الإلكترونية، ومن ثم القيام بإدخال رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة فيه، ومن ثم إدخال كافة بيانات الطالب بشكل صحيح، وذلك من خلال الخطوات التي تعرفنا عليها.