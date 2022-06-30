نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 النفاذ الوطني

نظام نور الجارديان تسجيل الدخول 1443 National Access، نظام نور هُو أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويهدف إلى تقديم الخدمات المتعلقة بالطالب، لذلك سنتحدث من خلاله ونتواصل عبر الوصول الوطني .

نظام نور التعليمي

تعمل المملكة العربية السَعُودِيْة على مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية من خلال إدخالها فِيْ جميع القطاعات المختلفة، والتسجيل فِيْها والاستفادة من خدماتها المتمثلة فِيْ التسجيل فِيْ رياض الأطفال، ومعلومات عن نتائج الامتحانات وحضور الدورات. التعليم عن بعد وغيرها الخدمات التعليمية متوفرة.

نظام نور الجارديان تسجيل الدخول 1443 الوصول الوطني

يمكن لولي أمر الطالب الاتصال بنظام نور عبر البوابة الوطنية والمنصة بالخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى رَابِطْ بوابة نظام نور.

اضغط على الزر للدخول عبر البوابة الوطنية الموحدة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

استلام رمز التحقق عبر رقم الهاتف.

أعد إدخال رمز التحقق فِيْ الحقل المحدد.

انتقل إلى الحساب الرسمي وابدأ فِيْ استخدامه.

نور تسجيل دخول الوالدين 1443

افتح رَابِطْ نظام نور التعليمي ”“.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالمستخدم.

أدخل كلمة المرور لحساب نور.

املأ رمز التحقق المعروض على شاشة النظام.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

اذهب مباشرة إلى الصفحة الرئيسية.

نظام نور والي تسجيل جديد 1443

يستطيع ولي أمر الطالب تسجيل حساب جديد من خلال نظام نور التعليمي على النحو التالي

انتقل إلى رَابِطْ “نظام نور”.

انقر على رَابِطْ التسجيل للوالد.

أدخل رقم التسجيل واسم المستخدم فِيْ الحقل المقدم.

انقر فوق الزر “التالي”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق كلمة “التحكَمْ”.

إرفاق جميع بيانات الوالدين.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

إعادة تعيين كلمة مرور نور الجارديان 1443

فِيْ حالة إعادة تعيين وإعادة تعيين كلمة المرور لحساب ولي الأمر فِيْ نظام نور، يجب اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ بوابة نور الإلكترونية “”.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور”.

أدخل معرف المستخدم ورمز التحقق فِيْ المساحة المتوفرة.

انقر فوق الزر “التالي”.

جرب علامة تبويب رقم الهاتف الخلوي للخيارات المتاحة.

أدخل رقم هاتف ولي الأمر.

انقر فوق إرسال.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق إعادة الإرسال.

أدخل كلمة مرور جديدة وأكدها مرة أخرى.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

نظام تسجيل دخول الوالدين نور لينك

للتسجيل فِيْ نظام نور للتعليم الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب عليك تسجيل الدخول عبر رَابِطْ النظام الرسمي مباشرةً “” حيث تدخل عن طريق إدخال اسم المستخدم، وهُو رقم هُوية ولي الأمر. لإدخال كلمة المرور لحساب الوصي.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن نظام نور جارديان، الوصول الوطني 1443، طريقة الاتصال عبر الولوج الوطني وكيفِيْة إنشاء حساب جديد عبر نظام نور، ثم قمنا بإرفاق الرَابِطْ الرسمي بـ نظام توصيل نور.