نظام نور يعلن فتح باب التسجيل في النقل المدرسي

أعلن نظام نور بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في المواصلات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

وأوضح نظام نور، في “انفوجرافيك”، خطوات التسجيل عبر موقع “نور”، والتي كانت كالتالي

خطوات التسجيل هي كما يلي

– قم بزيارة الموقع

– تسجيل الدخول عبر حساب الوالد

اختر خيار النقل المدرسي

انقر فوق استمارة طلب النقل المدرسي

املأ بيانات الطالب

دفع رسوم التسجيل

سيتم دراسة الطلب وإخطاره في أقرب وقت ممكن.

ماذا تعرف عن نظام الإضاءة

يتيح لك نظام نور تتبع أداء الطلاب، وتسهيل عملية البحث بخطوات بسيطة، والتأكد من سرية هذا البحث باستخدام كلمة مرور محددة لكل طالب.

كما يسمح نظام نور لأولياء الأمور بالدخول لتسجيل أبنائهم أو بناتهم في الصف الأول الابتدائي، وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الصدد، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي استخدموها للدخول إلى النظام.

نور سيستم سيرفيسز

يوفر نظام نور خدمة استشارية “شهرية وربع سنوية” لنتائج الطلاب، بالإضافة إلى تقارير شهرية يعدها المعلمون، خاصة بالمستوى الأكاديمي وأداء الطلاب خلال العام.

كما يوفر نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وهذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد على أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

يمكن للطلاب من المملكة العربية السعودية الاطلاع على أحدث أخبار الدراسة وجداول الاختبارات من خلال موقع نظام نور.

رابط تعليمي

يمثل موقع نور رابطًا بين المعلم والمعلم والطالب، ويمكن لمديري المدارس أيضًا التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور على الويب، وبالتالي يمكن لوزارة التربية والتعليم تقديم الخدمات بسهولة.

يقدم موقع نور العديد من الخدمات للمعلم منها خدمة طلب الإجازة، بالإضافة إلى خدمات أخرى يصعب الحصول عليها في المكاتب.