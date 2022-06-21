نظام نور noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية كيف أقدم على النقل المدرسي؟

الاستعلام برقم الهوية للنتائج من خلال نظام نور. يبحث آلاف الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية كثيرًا في الفترة الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن طريق رقم الهوية للنتائج من خلال نظام نور ، بعد أن أنهوا امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني 1443 ويريدون الاطلاع على نتائجهم. النتائج قبل تاريخ بدء الفصل الدراسي الثالث. كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال الدخول إلى موقع “نظام نور” باستخدام رقم الهوية فقط. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب والهيئة التعليمية على جميع المستويات الأكاديمية. الآن سنغطي جميع المعلومات والتفاصيل في الأسطر التالية.

الاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور

يمكنك الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 فقط باتباع الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى الوصول إلى نظام أساسي نور ه.

ثم تقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم هويته الوطنية بدقة عالية.

ثم عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر في الصورة أمامك على الموقع.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر نتائج البحث وستظهر أمامك على الفور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بدون رقم الهوية

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها معرفة نتائج الطلاب من خلال نظام نور ولكن دون الحاجة إلى استخدام رقم الهوية. يتم ذلك باتباع الخطوات التي نراقبها لك على النحو التالي:

بعد إتمام عملية التسجيل على موقع النظام نور البريد الإلكتروني عبر الإنترنت.

يتم إدخال اسم المستخدم ورمز المرور للطالب أو ولي أمره.

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق أيضًا.

ثم تحدد المرحلة التي تنتمي إليها.

ويبحث عن النتيجة بالضغط على الزر للبحث عنها.

ستظهر نتيجة الطالب بتفاصيلها الدقيقة أمامه على الفور.

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