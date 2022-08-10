نظام وجوائز بطولة دوري السوبر الأفريقي

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإطلاق الرسمي للدوري الإفريقي الممتاز، ابتداء من الموسم المقبل.

ما هو نظام الدوري الأفريقي الممتاز

يضم الدوري الإفريقي الممتاز 24 ناديًا يلعبون 197 مباراة على مدار 10 أشهر، بين أغسطس ومايو.

الفرق مقسمة إلى 3 مجموعات كل منها 8 فرق.

تقام المباريات في المنزل وبعيدا عن المنزل.

ستُلعب المباراة النهائية في ملعب محايد، وقد أطلق عليها الاتحاد اسم “سوبر بول إفريقيا”.

جوائز CAF Super League

كشف كاف عن جوائز كبيرة لدوري السوبر الأفريقي، على النحو التالي

يصل إجمالي أموال جوائز الدوري الأفريقي الممتاز إلى 100 مليون دولار أمريكي، ويتلقى الفائز باللقب 11 مليون دولار أمريكي.

ماذا قال رئيس CAF عن الدوري الإفريقي الممتاز

وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن تفاصيل الدوري الممتاز أن هدف الدوري الإفريقي الممتاز هو رفع مستوى كرة القدم في القارة، مشيرا إلى أن الاستعدادات للنسخة الأولى من الدوري الممتاز ستبدأ الشهر المقبل. . .

وأوضح “نجاح الكرة الأفريقية سيسهم في تطوير اللعبة عالميا”.

تصريحات رئيس الفيفا حول الدوري الإفريقي الممتاز

قال رئيس FIFA إنفانتينو “يشرفني أن أساعد الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة. لقد تمت دراسة دوري CAF الممتاز بصرامة من قبل خبراء كرة القدم العالمية”.

وتابع “الدوري الإفريقي الممتاز مشروع تاريخي سيحظى بالدعم اللازم ويزيد من فخر الأفارقة”.