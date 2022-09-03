التعليم السَعُودِيْة يعلن نظام ومَوعِد العام الدراسي الجديد 1444 والاجازات الرسمية للطلاب، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مَوعِد العام الدراسي الجديد 1444، والمقرر ان يبدأ فِيْ اليوم الأول من شهر صفر 1444، كما وأعلنت عن كافة الإجازات الرسمية وفق التقويم الأكاديمي المعد مسبقا، حيث تم تقييم السنة الدراسية الى ثلاثة فصول دراسية من أجل التطوير في العملية التعليمية.

مَوعِد أول ترخيص ممدد للطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 1444 هـ

وبحسب المنهج الجديد الذي قدمته وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فقد تم تحديد مَوعِد أول أسبوع مجاني ممدد رسميًا فِيْ الفصل الدراسي الأول من عام 1444 هـ، والذي سيستقبله الطلاب بعد واحد وعشرين يومًا. من الدراسة، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة العيد الوطني السعودي، والتي من المقرر أن تكون أربعة أيام، تبدأ من الأربعاء إلى السبت، حيث سيبدأ الطلاب إجازتهم فِيْ نهاية يوم العمل يوم الثلاثاء الرابع والعشرين. صفر 1444 هـ، أي العشرين من سبتمبر 2022 م.

تاريخ بدء العام الدراسي 1444 هـ – 2023 م

كشفت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، قبل أيام، عن مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد، والذي كان من المقرر أن يبدأ فِيْ اليوم الأول من شهر صفر 1444 هـ، أي 28 أغسطس الماضي، 2022 م، وبدأ الطلاب دراستهم. الأحد الماضي.

نهاية العام الدراسي 1444 هـ – 2023 م

كشفت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن مَوعِد انتهاء العام الدراسي الحالي 1444 هـ – 2023 م، حيث من المقرر، وفقًا للمنهج والتقويم الأكاديمي الجديد المعدل، أن يكون فِيْ العشرين. 2 يونيو 2022 م، أي الخميس الموافق الرابع من شهر ذي الحجة 1444 م. ح- يحصل الطلاب على إجازة صيفِيْة وهِيْ نهاية إجازة العام الدراسي والتي تستمر قرابة شهرين، وبعدها يعود الطلاب إلى عام دراسي جديد بعد إجازة واستراحة من الدراسة لاستعادة طاقاتهم وطاقاتهم.

بينت وزارةالتعليم السعودية موعد العام الدراسي الجديد 1444 والاجازات الرسمية للطلاب وفق التقويم الجديد المعدل، حيث يحصل الطلاب على إجازة صيفِيْة وهِيْ نهاية إجازة العام الدراسي والتي تستمر قرابة شهرين،