نعيم حمدي نانسي زعبلاوي شوهت أغنيتي..ولو كنت جورج وسوف لن أصعد المسرح

أكد الفنان السوري نعيم حمدي، تغيبه عَنّْ المشهد الفني بسبب الإعلام الذي لم ينصفه إطلاقا، وكذلك بسبب كثرة المطربين والمغنين المعاصرين. أصوات

وزعم حمدي خلال استضافته لبرنامج “كويز” على الإذاعة السورية “ميلودي إف إم”، أن فكرة أول فِيْديو كليب فِيْ الوطن العربي كانت لديه، حيث أن تلك الثقافة لم تنتشر بعد، لكنها ظهرت أمام الجمهُور. أول مرة فِيْ فِيْديو كليب.أغنية “ياما رحانة و مشينا” عام 1976 للمخرج عماد اليافعي، تصوير حازم بياعة، وتعرض الفِيْديو لعدة انتقادات لاذعة من قبل الرقابة، لأن حمدي وضع يده فِيْ النموذج. كتف فِيْ مقطع الفِيْديو.

وعبر حمدي عَنّْ حبه للفنان السوري جورج وسوف، لكنه أشار إلَّى أنه لن يصعد على المسرح لو كان مكانه. ومن اختلاف صوته أكد أيضا أن لقب “سلطان الطرب” سبق أن حصل عليه الوصوف لكن المعطيات الآن مختلفة.

ورحب حمدي بفكرة قيام بعض المطربين بغناء بعض أغانيه، لكن الفنانة السورية نانسي زعبلاوي شوهت أغنية “ياما رحانة ومشينة” بحسب بيانها، ونسبتها لنفسها كأحد أغانيها. ألبوم جديد، ونددت الفنانة بالأمر قائلة “ما زلت على قيد الحياة”.

وأشادت الفنانة ببعض الفنانين المتميزين بالألوان الشعبية مثل علي الديك، وحسين الديك، ووفق حبيب.

اختار الفنانة ميادة الحناوي عَنّْ فئة أفضل مطربة سورية، تلاها الراحلة ميادة بسيليس، ثم الفنانة أصالة نصري التي عملت معها لفترة طويلة فِيْ الدورة الإعلانية مع شقيقتها أماني.

أما بالنسبة لفئة الفنانين السوريين الشباب، فقد فضلت الفنانة شهد برمادا، فِيْما اختارت الفنانة السورية رغدة لفئة أجمل ممثلة عربية، بينما أفضل ممثل كوميدي سوري هُو الفنان دريد لحام الذي قدم له الكثير من المساعدة والعطاء. كان صديقًا مخلصًا له.

وإذا طُلب منه إعادة إنتاج أوبريت “الحلم العربي”، يختار لغنائه لطيفة وصابر الرباعي وهاني شاكر، وستكون كلمات الأغنية من تأليف جورج آشي أو أحمد نعمان، فِيْ حين أن التأليف سيكون له. .

على الصعيد الشخصي، ذكر أنه ولد عام 1949 ولا يخشى الكشف عَنّْ عمره، وأنه متزوج من امرأة جيدة ومؤنسة وطيبة -حسب وصفه- ولديه ابنته الوحيدة نغم. أبرز هُوايته الكبيرة فِيْ السفر والسباحة وممارسة الرياضة، وكذلك الضحك وإلقاء النكات. .