نعيم حميدي يرد على جدل تصريحه “جورج وسوف ليس سلطان الطرب الآن”

رد الفنان السوري نعيم حمدي على الجدل والهجوم الذي صاحب تصريحاته حول المطرب جورج وسوف مؤخرًا، عَنّْدما قال إن لقب “سلطان الطرب” كان يستحقه سابقًا، لكن المعطيات الآن مختلفة.

كَمْا صرح حمدي مؤخرًا أنه لن يصعد على المسرح مطلقًا لو كان مكان جورج وسوف، وأن صوت الأخير مختلف تمامًا عما كان عليه سابقًا.

وقالت الفنانة السورية فِيْ ردها الجديد إن المذيعة سألته “هل ندعوه الآن سلطان الطرب” أجاب بنعم ككنية مشهُورة له، لكن صوت جورج وسوف يختلف الآن عَنّْ الأغاني السابقة الرائعة والجميلة. قدم.

وأضاف، فِيْ تصريحاته لصحيفة النهار اللبنانية، أنه طلب من وسوف الشفاء العاجل حتى يتمكن من العودة إلَّى جمهُوره الهائل الذين يحبونه، وهُو أولهم، مشيرًا إلَّى أن جورج كريم الشخص الذي ترك بصمة كبيرة وخاصة قتاله ضد كل من تحدث بسوء عَنّْ سوريا، معلقًا “إنه من قلب السوريين، الذين يدافعون عَنّْ وطنهم ويحبونه، لذلك لم أسيء إليه إطلاقاً، لا أو غيره”. فنانين عظماء “.

كَمْا برر نعيم حمدي تصريحاته السابقة بأنه عَنّْد الحديث عَنّْ جورج وسوف استند إلَّى علاقته بالفن والموسيقى، وعلق على صوته، مضيفًا “ما قلته عَنّْ صوته سيؤيده الآن أي موسيقي عظيم. . ” لكنه سيبقى سلطان طرب.

وقال حمدي إنه لا يريد أن يعتزل جورج وسوف الغناء ما دام يستطيع ذلك، لكنه يأمل أن يعود صوته الجميل إلَّى ما كان عليه، لأنه حاليًا “لا يغني بصراحة”.

ورد على منتقدي تصريحاته السابقة بالقول إن الذين هاجموه لم يروا لقاءه، لكن بدلاً من ذلك تم بث الخطاب دون الرجوع إلَّى المصدر، معلقاً “لم أسيء إلَّى جورج وسوف، الجميع يعرف من هُو نعيم حمدي”. . وموسيقي الأجيال وآخرين “.

واختتم حديثه “كَمْا يحلو لك، لديه لقب كتسمية، لكن الحَقيْقَة تقول أن هذا ليس صحيحًا. هذا رأيي كطالب موسيقى. يغني بصوت متعب فِيْ الحفلات، فقط يحاولون إقناع مشاعره. معجبيهم أن صوتها جيد، لكنها تعلم أنها تغيرت عَنّْ ذي قبل “.