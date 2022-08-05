نفاد التذاكر الأعلى سعرا لحفل عمرو دياب فِيْ العلمين

يستعد النجم المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة فِيْ مدينة العلمين الجديدة، فِيْ وقت أعلنت الشركة المنظمة عَنّْ بيع عدد كبير من التذاكر، خاصة الفئة ذات السعر الأعلى، التي تصل قيمتها إلَّى 60 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 2200 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يؤدي مجموعة من أغانيه الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، منها “ناس سويت” و “بي و دبليو وواك” و “وزير السعادة” التي احتلت المرتبة الأولى كأكثر الأغاني مشاهدة على أنغامي. التطبيق فِيْ مصر والعالم العربي خلال الأيام القليلة الماضية.

كَمْا احتلت أغنية “Time of Courtesy” المركز الثاني فِيْ القائمة الأكثر بثًا، فِيْما جاءت أغنية “The New Look” فِيْ المركز الخامس، وهِيْ مجموعة من الأغاني التي يتطلع جمهُور حفلته الموسيقية الجديدة بشوق لسماعها.

وأعلن منظم الحفل عَنّْ أسعار التذاكر الجديدة، موضحا أن فئة “الصالات” التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه، قد اكتملت، ولم يتبق منها سوى 3 فئات على النحو التالي الفئة العادية 600 جنيه (31 دولار)، مشجع. حفرة فِيْ 1000 جنيه (50 دولارا). فئة VIP بسعر 2000 جنيه إسترليني (100 دولار أمريكي) وفئة High Table بسعر 24000 جنيه إسترليني (1250 دولارًا أمريكيًا).

أغنية “ناس حلوة” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، أستاذ الديجيتال والخلط أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، وأغنية “BWWWWW Wok” هِيْ من تأليف. أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، ميكساج ومعلم رقمي أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.

وأغنية “وزير السعادة”، من كلمات هاني رجب، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، ميكس وأستاذ رقمي أمير محروس، سجلها أندرو داود وشيري شكري، تصوير كريم نور، فِيْما أغنية ” زمان المعجلة “من تأليف تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، ترتيب رامي سمير، أستاذ الديجيتال والمزج، أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، تصوير كريم نور.

وأخيراً أغنية “النظرة الجديدة” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكس وأستاذ رقمي أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، تصوير كريم نور.