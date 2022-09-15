نفط السعودية يتفوق على روسيا فِيْ ملعب الهند.. وفنزويلا “جاهزة” للمنافسة

وأظهرت بيانات من مصادر صناعية وتجارية أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مورد للنفط للهند فِيْ أغسطس، بينما عرضت فنزويلا صادرات النفط إلَّى العالم.

تفوقت المملكة العربية السعودية على روسيا بهامش ضئيل فِيْ إجمالي صادرات النفط إلَّى الهند، بينما احتفظ العراق بالمركز الأول.

وبحسب البيانات، تم شحن 863،950 برميلًا يوميًا من النفط الخام من السعودية إلَّى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط فِيْ العالم، بارتفاع 4.8٪ عَنّْ الشهر السابق، بينما تراجعت المشتريات من روسيا بنسبة 2.4٪ إلَّى 855،950 برميلًا لكل برميل. يوم.

وعلى الرغم من صعود المملكة العربية السعودية، انخفضت حصة النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلَّى الهند إلَّى 59.8٪، وهُو أدنى مستوى فِيْ 16 عامًا على الأقل، حيث خفضت الهند وارداتها من إفريقيا.

أصبحت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعد أن خفض الآخرون مشترياتهم فِيْ أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير.

ولم تنتقد نيودلهِيْ علانية موسكو بسبب “عمليتها العسكرية الخاصة” فِيْ أوكرانيا. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهِيْ منظمة أمنية إقليمية.

استمرت واردات الهند الشهرية من النفط الروسي فِيْ الانخفاض بعد أن سجلت رقما قياسيا فِيْ يونيو، حيث قلصت موسكو التخفِيْضات المعروضة على نفطها.

وفِيْ أغسطس أيضًا، ظلت الإمارات رابع أكبر مورد للنفط للهند، بينما حلت كازاخستان محل الكويت لتصبح الخامس.

دور فنزويلا النفطي

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أن كراكاس “مستعدة لتزويد السوق العالمية” بالنفط والغاز، مستنكرًا أزمة الطاقة التي نجمت عَنّْ فرض عقوبات “غير عقلانية” على روسيا، على حد قوله، عقب تصريحات روسية. العمليات العسكرية فِيْ أوكرانيا.

وقال مادورو خلال زيارة للأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلَّى كاراكاس “فنزويلا مستعدة وراغبة فِيْ لعب دورها وتزويد سوق النفط والغاز الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي بطريقة مستقرة وآمنة”. (أوبك) هِيْثم الغيص.

وأكد الرئيس الفنزويلي أن حكومته “أصلحت” صناعتها النفطية، التي انخفض إنتاجها إلَّى مستويات تاريخية بعد سنوات من التصفِيْة وعدم الصيانة.

يبلغ إنتاج فنزويلا حاليًا نحو 700 ألف برميل يوميًا، مقابل 2.3 مليون برميل فِيْ عام 2002.

فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على كاراكاس فِيْ عام 2022، بما فِيْ ذلك حظر على النفط الفنزويلي، بعد إعادة انتخاب مادورو فِيْ 2022 لولاية ثانية فِيْ تصويت قاطعته المعارضة.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن فِيْ مايو (أيار) عَنّْ تخفِيْف محدود لبعض تلك العقوبات، فِيْ خطوة جاءت مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

وأدان مادورو “أزمة الطاقة” الناجمة عَنّْ العقوبات المفروضة على روسيا والتي وصفها بأنها “غير منطقية وغير مبررة”.

روسيا، أكبر مورد لأوروبا، خفضت بشكل حاد شحناتها من الغاز، مما أثار مخاوف من نقص الغاز وارتفاع الأسعار.

دعا مادورو إلَّى “سعر عادل ومتوازن” قدره 100 دولار للبرميل.

كَمْا دعا مرة أخرى شركات النفط الأجنبية إلَّى الإنتاج فِيْ فنزويلا. وقال “نحن مستعدون (…) لزيادة انتاج النفط تدريجيا وبسرعة لتوسيع وزيادة انتاج المنتجات المكررة”.

وقال إن “فنزويلا لديها أكثر من 50 مشروع غاز من الدرجة الأولى وجميع الضمانات القانونية حتى يتمكن المستثمرون الدوليون” من الحضور “لإنتاج الغاز فِيْ فنزويلا ونقله إلَّى الأسواق العالمية.

من جهته قال الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة تواجه “أخطر وأخطر التحديات” منذ تأسيسها قبل 62 عاما.