نفط ليبيا.. فتح الحقول والموانئ المغلقة وبدء التصدير

أعلن أعيان وشيوخ منطقة الهلال النفطي الليبي، إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية التي أغلقت لمدة 4 أشهر، وعودة الصادرات منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفِيْ عقده شيوخ ووجهاء منطقة الهلال النفطي، بعد اجتماع لهم اليوم الجمعة، فِيْ مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة.

فِيْ 17 أبريل الماضي، أغلق متظاهرون ليبيون من شيوخ العشائر حقول النفط والموانئ احتجاجًا على عدم تسليم السلطة للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا المنتهِيْة ولايته عبد الحميد الدبيبة.

وطالبوا بإقالة مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، من منصبه، بالإضافة إلَّى مطالبتهم بالتوزيع العادل لعائدات النفط على مناطق ليبيا الثلاث برقة (شرقًا) وطرابلس (غربًا) و. فزان (جنوب).

وقال أعيان منطقة الهلال النفطي خلال المؤتمر الصحفِيْ اليوم “نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الأقفال النفطية، حيث نرى أن العقبة أمام تحقيق مطالبنا هُو وجود من يسمى مصطفى صنع الله فِيْ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، واليوم نعتبر أن أهم مطالبنا قد تحققت وهُو إخراج صنع الله من المؤسسة “. .

وعليه، أكد شيوخ ووجهاء الهلال النفطي الليبي “وحدة الأرض وأن النفط لكل الليبيين” مباركون “لتشكيل لجنة إدارة جديدة لمؤسسة النفط.

وطالبوا “جميع الشركات والإدارات فِيْ المؤسسة الوطنية للنفط بالبدء فِيْ عملها، معتبرين أن الأمة أكبر من أي شخص آخر”، كَمْا طالبوا “المجتمع الدولي باحترام الإرادة الليبية وعدم التدخل”.

وأضافوا “بعد أن تعهد رئيس مجلس الإدارة الجديد بتحقيق مطالبنا، وأهمها التوزيع العادل لعائدات النفط، قررنا فتح الحقول والموانئ والسماح لها بالإنتاج والتصدير، ونحن المطالبة برفع حالة القوة القاهرة وبدء العمل “.

بدوره، أكد الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاق فِيْ جميع الحقول والمنافذ النفطية، ابتداء من اليوم الجمعة، ورفع الظروف القاهرة فِيْها.

وقال خلال المؤتمر الصحفِيْ المشترك مع أعيان الهلال النفطي انه اصدر تعليمات “بالبدء فِيْ ترتيبات الانتاج وفقا لمعايير الامن والسلامة العامة”.

واضاف ان “المؤسسة الوطنية للنفط تقدر الجهُود التي تبذلها كافة الاطراف المحلية والدولية وتتعهد بالالتزام بالثوابت المهنية وغير السياسية، وانها ستواصل اداء مهامها بحيادية”.

وتعهد فِيْ خطابه “التزام المجلس بالحوكَمْة والشفافِيْة وأنظمة الإفصاح بعيدا عَنّْ الارتجال الفردي”.

كَمْا أعلن أن “الإنتاج يبدأ من جميع المواقع النفطية، وأن المؤسسة ستعمل بكل جهد بالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز للوصول إلَّى أعلى مستويات الإنتاج فِيْ أسرع وقت ممكن والعمل على زيادة الإنتاج بالتنسيق. مع شركاء أجانب، وسيعمل على زيادة محطات توليد الطاقة التي تغذي الغاز “.

وتابع “ستعمل المؤسسة على معالجة اوضاع العاملين فِيْ الشركات النفطية الذين لا يتقاضون رواتبهم نهاية ايلول (سبتمبر) المقبل، وتنفِيْذ قرار زيادة رواتب العاملين فِيْ القطاع اعتباراً من آب المقبل، ودعم وتوسيع دائرة رواتبهم”. خطة تدريب شاملة للكوادر الوطنية، وتنفِيْذ برنامج التأمين الطبي لجميع العاملين فِيْ جميع الشركات الوطنية، والذي تعثر لأسباب مالية وإدارية.