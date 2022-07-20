نفط ليبيا يعود إلَّى أسواق العالم.. استئناف التصدير من ميناء السدرة

عاد النفط الليبي رسمياً إلَّى الأسواق العالمية بعد أن أطلق ميناء السدرة عملياته لاستئناف الصادرات الأربعاء، بحسب وزارة النفط الليبية.

وقالت الوزارة فِيْ بيان إن حقول شركة الواحة عادت تدريجياً إلَّى الإنتاج وبلغت نحو 15 ألف برميل، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلَّى 30 ألف برميل بنهاية اليوم.

وأعلن أعيان وشيوخ منطقة الهلال النفطي الليبي، الجمعة الماضي، إعادة فتح موانئ وحقول نفطية مغلقة لمدة 4 أشهر، وعودة الصادرات منها.

فِيْ 17 أبريل الماضي، أغلق محتجون ليبيون من شيوخ القبائل حقول النفط والموانئ احتجاجًا على عدم تسليم السلطة إلَّى المنتهِيْة ولايته عبد الحميد الدبيبة، الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وطالبوا بإقالة مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، من منصبه، بالإضافة إلَّى مطالبتهم بالتوزيع العادل لعائدات النفط على مناطق ليبيا الثلاث برقة (شرقًا) وطرابلس (غربًا) و. فزان (جنوب).

وقال وجهاء منطقة الهلال النفطي “نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الأقفال النفطية، حيث نرى أن العقبة أمام تحقيق مطالبنا هُو وجود من يسمى مصطفى صنع الله على رأس الوطني”. مؤسسة النفط واليوم نعتبر ان اهم مطالبنا قد تحققت وهُو ابعاد صنع الله عَنّْ المؤسسة “.

وعليه، أكد شيوخ ووجهاء الهلال النفطي الليبي “وحدة الإقليم وأن النفط لكل الليبيين”. “مبارك” تشكيل لجنة إدارة جديدة لمؤسسة النفط.

وطالبوا “جميع الشركات والإدارات فِيْ المؤسسة الوطنية للنفط بالبدء فِيْ عملها، باعتبار أن البلد أكبر من أي شخص آخر”، و “كَمْا طالبوا” المجتمع الدولي باحترام الإرادة الليبية وعدم التدخل.

وأضافوا “بعد أن تعهد رئيس مجلس الإدارة الجديد بتحقيق مطالبنا، وأهمها التوزيع العادل لعائدات النفط، قررنا فتح الحقول والموانئ، والسماح لها بالإنتاج والتصدير، و وطالبنا برفع حالة القوة القاهرة وبدء العمل “.

بدوره، أكد الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاق فِيْ جميع الحقول والمنافذ النفطية ابتداء من يوم الجمعة، ورفع الظروف القاهرة فِيْها.

وقال خلال المؤتمر الصحفِيْ المشترك مع أعيان الهلال النفطي انه اصدر تعليمات “بالبدء فِيْ ترتيبات الانتاج وفقا لمعايير الامن والسلامة العامة”.

واضاف ان “المؤسسة الوطنية للنفط تثمن الجهُود التي تبذلها كافة الجهات المحلية والدولية، وتتعهد بالالتزام بالثوابت المهنية وغير السياسية، وستواصل أداء مهامها بحيادية”.

وفِيْ خطابه ذاته، تعهد “بالتزام المجلس بالحوكَمْة والشفافِيْة وأنظمة الإفصاح، بعيدًا عَنّْ الارتجال الفردي”.

كَمْا أعلن أن “الإنتاج يبدأ من جميع المواقع النفطية، وأن المؤسسة ستعمل بكل جهد بالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز للوصول إلَّى أعلى مستويات الإنتاج فِيْ أسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة الإنتاج فِيْ بالتنسيق مع الشركاء الاجانب والعمل على زيادة محطات التوليد بالغاز.