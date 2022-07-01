نفِيْ وفاة صلاح السعدني.. وأشرف زكي يوجه رسالة

رد الكاتب الصحفِيْ أكرم السعدني على الأنباء التي انتشرت فِيْ الساعات الماضية عَنّْ وفاة الفنان المصري صلاح السعدني.

وأكد أكرم أن نبأ وفاة عمه غير صحيح على الإطلاق، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع “فِيْسبوك” “الله يحفظك ويحميك من كل مكروه، ويديم نعمة الصحة عليك أيها العم الجميل”. “. أعز صديق وأخ أكبر، أول وأهم معلم لنا فِيْ طفولتنا أنا وأختي هالة “مرفق صورة النجمة المصرية.

كَمْا أعرب الكاتب المصري عَنّْ استيائه الشديد من مروجي مثل هذه الشائعات.

من جهته، علق نقيب المهن التمثيلية فِيْ مصر، الفنان أشرف زكي، فِيْ تصريحات صحفِيْة، بأن هذه الشائعات متداولة منذ يومين، وليس لها أساس من الصحة، ولا مصدرها معروف، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يتجاهلوا. الانغماس فِيْ الإشاعات التي تسبب القلق وتغضب الفنانين.

ترددت شائعات عَنّْ وفاة الفنان صلاح السعدني إثر إصابته بمرض مفاجئ.

آخر حضور فني للممثل صلاح السعدني كان عام 2013 من خلال مسلسل “القصرات” إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك فِيْ البطولة ياسر جلال، داليا البحيري، سميرة عبد العزيز، نهال عَنّْبر، لقاء. سويدان، خالد محمود، حسام الجندي، هِيْثم محمد، المرحوم جمال إسماعيل وغيرهم.

كَمْا ظهرت الفنانة العام الماضي خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 77.

دخل صلاح المجال الفني مع زميله الفنان عادل إمام، ومثلا معًا فِيْ المسرح الجامعي، وبعد ذلك عملوا فِيْ العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، لكنه لم يتألق فِيْ السينما كَمْا فعل فِيْ التليفزيون. ومن أهم وأشهر أدواره دور رئيس البلدية سليمان غانم فِيْ مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفِيْة العمري.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي جمعها عادل إمام فِيْلم الغول عام 1983، كَيْفَ تسرق مليونيرًا عام 1968، والجنود عام 1973.

وقال السعدني فِيْ حديث قديم مع الصحفِيْ مفِيْد فوزي عَنّْ صديقه عادل إمام “لن أكون موضوعيًا عَنّْدما أتحدث عَنّْ عادل إمام، لن أكون موضوعيًا. لأنه من الصعب فصله كفنان وكصديق، ولأن آدم يختلف عَنّْ بعضه البعض، وأحتاج أن أكون مذيعًا يستضيف برنامجًا تليفزيونيًا مدته 4 ساعات لمدة 36 عامًا لأكون قادرًا على الحديث عَنّْ علاقتي بعادل إمام، وحياتنا الماضية واجتماعات المستقبل.