نقابة السيارات تطلق منصة ضيف لخدمة ضيوف الرحمن

في سعيه للتحول الرقمي، أطلق الاتحاد العام للسيارات “منصة الضيف” لتلبية احتياجات الحجاج وتفعيل الجانب الفني لحركة النقل لتحقيق النجاح بطريقة ذكية وآمنة خلال موسم الحج هذا العام، كجزء من التكامل مع الحج، والعمل على أتمتة جميع عمليات النقابة بدءاً من استقبال جميع طلبات الحافلات والجدولة ومن ثم عملية التنفيذ.

سلامة الحاج

وأوضح رئيس قسم إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العام للسيارات المهندس كمال جوهرجي أن منصة ضيف تركز على سلامة الحجاج حيث يتم فحص الحافلات في المستودعات ويتم تسجيل نتائج الفحص في التطبيق حيث تصدر جميع أوامر الخروج والدخول للحافلة من المستودعات من خلال التطبيق بطريقة سهلة وبسيطة. بينما تتيح منصة ضيف لجميع أصحاب المصلحة، الذين تم دمجهم في نظام الحج، خاصية القدرة على تحديد موقع حافلاتهم بنسبة 85٪ وحتى 98٪ سلسلة من الأنظمة التقنية المتقدمة في الاتحاد العام للسيارات، حيث منصة الضيف هي أحد منتجات مركز معلومات النقل وقد مر بثلاث مراحل مرحلة الدراسة والتخطيط، ومرحلة البناء، ومرحلة التشغيل، موضحًا أنه خلف هذه المنصة يوجد جميع موظفي الاتحاد دون استثناء، وعددهم يمكن يصل موسميا إلى 3000 ألف موظف في مختلف الإدارات والتخصصات.

الجودة والخدمات الرقمية

وقال إن منصة ضيف تقدم خدمات نوعية ورقمية من العمليات الإدارية والرقابية والجدولة لما يقرب من 17 ألف حافلة تستخدم في المشاعر المقدسة وأكثر من مليوني حاج الرحمن، ويدعم هذا العمل تطبيقات ذكية تستخدم لدعم الفئات المختلفة مثل دليل الحافلة ومفتش العمليات ومدير المستودع ومدير الترحيل ومجموعات الخدمة ومدير الأعمال ومدير العمليات.