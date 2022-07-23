نقابة الفنانين فِيْ سوريا تصدر بيانًا بشأن السماح ببث أغاني أصالة نصري

نفى اتحاد الفنانين السوريين ما يتم تداوله فِيْ بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول موضوع السماح ببث أغاني الفنانة أصالة نصري على الشاشات السورية، وأكد أن عودتها أو غيرها مرتبط بجهات عامة ذات سلطة. والاتحاد، بدوره، ليس لديه سلطة إصدار قرار.

ونشر اتحاد الفنانين السوريين، عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك، بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح ببث أغاني نصري على الشاشة السورية، مبينًا أن ذلك تم بثه بوسائل لا تتمتع بالمصداقية.

وأشار البيان إلَّى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول السماح ببث أغاني أصالة نصري على الشاشة السورية مرتبط بإدارة المؤسسات الإعلامية، وليس لنقابة الفنانين أي سلطة فِيْ البث، قرارا مشيرا إلَّى أن عودة نصري وآخرين إلَّى وطنهم سوريا مرتبطة باختصاص السلطات العامة، وفق مرسوم رئيس الجمهُورية فِيْ هذا الشأن.

وأضافت أنها بدورها لم تمنع سابقًا بث أغاني نصري أو عودته إلَّى سوريا، كَمْا أنها لم تسمح بذلك حاليًا، لأنها لا تملك أي سلطة، لذا فإن ما يُثار حاليًا لا يستند إلَّى الجمهُور. أو المنظمات الخاصة، ولكنها تصدر عَنّْ وسائل إعلام لا تتمتع بالمصداقية.

واختتمت النقابة بيانها بأنها مسؤولة فقط عَنّْ القرارات التي تتخذها فِيْ مجالات عملها، أو ما تنشره على صفحاتها الخاصة.

يشار إلَّى أن الفنانة أصالة نصري طرحت مؤخرًا أغنية “غلبان” التي تجاوزت 12 مليون مشاهدة منذ إطلاقها، لتحتل المرتبة الأولى على موقع يوتيوب.

وبعث نصري برسالة شكر إلَّى مبدعي أغنيته الجديدة “غلبان”، يشيد فِيْها بالملحن إيهاب عيد الواحد الذي وصفه بـ “الشاطر”، ومنة القيعي “الشاعرة الجريئة”، معتبراً ذلك. الموزع الموسيقي أحمد طارق كان له دور فِيْ التجديد، موضحا أنه رسم أدائه فِيْ مخيلته، حيث ذهب إلَّى الاستوديو عدة مرات لتقديم كل كلمة بطريقة جديدة ومختلفة، مشيدا بصناع الأغنية.

وكتب الفنان السوري “أشكرك على الفرحة التي أغلقتني بها بنجاح غلبان. لقد رسمت أدائه بخيالي وذهبت إلَّى الاستوديو عدة مرات لنقل كل كلمة بطريقة جديدة عَنّْ كل ما غنيت. عليهم اخذت الكثير من العبارات التي اعجبتك والموزع ايضا احمد طارق كان الله فِيْ التجديد الذي برع فِيْه.

واختتمت أصالة تعليقها قائلة “شكراً لكل من ساهم فِيْ صنع هذه الأغنية الذي فعل أهم شيء فِيْ العالم وهُو سعادتك. يارب كل أيامك فرح وعيد وفن وحب وصحبة حلوة”.

يشار إلَّى أن الفنانة أصالة نصري كانت قد أعلنت فِيْ تصريحات تلفزيونية أنها تحضر دويتو جديد مع الفنان رامي صبري، كَمْا أكدت أنها سجلت دويتو جديد مع الفنانة أسماء لمنور.