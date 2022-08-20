نقابة الموسيقيين تدرس طرق دعم “النقاش” بعدما خطف الأضواء بصوته

يستعد اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر لاتخاذ خطوات إيجابية لدعم الشاب أحمد سالم المعروف إعلاميًا بـ “الفنان النقاش”، عقب نشر مقطع فِيْديو له على منصات التواصل الاجتماعي، عرف فِيْه كَيْفَِيْة الوصول إلَّى الجمهُور. قلوب المصريين والوطن العربي بالإضافة إلَّى جذب أنظار الملحنين والمغنين معه ليتمكن من إظهار تلك الموهبة بشكل جيد للجمهُور.

أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية نادية مصطفى فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن المجلس سيدرس كَيْفَِيْة تقديم الدعم لـ “النقاش”، خاصة مع انتشاره الواسع للعمل على موهبته. وتقديمه للجمهُور.

وأضاف أنه يوجد يوم الأحد اجتماع لمجلس الاتحاد، حيث سيتم عرض الموضوع على الأعضاء لمعرفة الدعم الذي يمكنهم تحقيقه، مبينًا أنه بصفته مطربًا مصريًا يعتقد أنه يجب أن ينضم إلَّى الاتحاد. . حتى يتمكن من بدء مسيرته بشكل صحيح دون أي عائق للاسم ولا يحتاج إلَّى لجنة استماع لتقييم صوته لأن الجميع سمع تلك الموهبة ويقدرها جيدًا.

وعلقت نادية مصطفى، أن فترة الإجازة خلال اليومين الماضيين حالت دون اتخاذ قرار إيجابي ضد “النقاش” أحمد سالم، وعلقت “الصوت جميل وقدم قضية جيدة والناس فِيْ مصر والناس فِيْ مصر. احتشد العالم العربي حوله. أنا متأكد من أن الأمور ستتغير “.

وأوضحت أنه بعد حصولها على العضوية سيتم الاتصال بملحن ومنتج لإبراز هذا الصوت للجمهُور، مشيرة إلَّى أن ما تقدمه هُو رأيها الشخصي حتى لا تتعرض لانتقادات لعدم الظهُور أمام لجنة الاستماع لأن الجميع استمع. وهُو يعرف موهبة هذا الشخص ويقدرها.

ونجح الشاب المصري، أحمد سالم، بصوته، فِيْ لفت الانتباه إلَّى نفسه، حيث عُرف بين الجمهُور بـ “فنان المناظرة”، بعد ظهُوره فِيْ مقطع فِيْديو، أثناء تقديمه أغنية “بكرة”. يا حبيبي “للفنانة وردة الجزائري بشكل جعل الجمهُور يؤكد أنه أفضل من كثيرين. على الساحة، أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، واحتلال صدارة «التيار». خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الفنان رامي جمال، قد أبدى إعجابه بصوت “النقاش”، الذي نشر فِيْديو له وهُو يغني أثناء العمل، وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق جمال قائلاً “أريد من يربطني بالرجل الجميل الذي هُو أبو الصوت الذي استمعت إليه منذ فترة طويلة .. إنه ضروري”.

وأضاف “أريد أن أغني أغنية دويتو معك، وأريد أن أجعلك أغنية كهبة مني، وإن أعطاك الله القبول ورأيت أنه كاتبه حقًا سأجعلك”. محضر ننظفه مع دانا ومن يقولون ان صوتها حلو .. لا يا جماعة هذا احلى من حلو مرتين “.

يذكر أن رامي جمال، طرح حديث عدة أغانٍ ألبومه الجديد، ومن مسيري أنساك كلمات محمد عاطف، أحمد، وتوزيع دهِيْمة وأحمد حسام، و “أنا دَلْعَد وألحان دَلعت،” و “أنا العدل وألحانك مدين، وتوزيع موسيقي ومساج وميكساجيكساج يحيى” يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يوسف.