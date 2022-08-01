نقابة الموسيقيين ترد على أبو الليف لم نقصر معه وتكفلنا بعلاجه

رد اتحاد الموسيقيين المصريين على مزاعم الفنان نادر أبو الليف بعدم تغطية تكاليف علاجه بعد مرضه ونقله إلَّى المستشفى.

قال حمادة أبو اليزيد، ممثل نقابة المهن الموسيقية فِيْ مصر، إن النقابة دعمت أبو الليف منذ اليوم الأول من مرضه.

وأوضح أبو اليزيد فِيْ تصريحات متلفزة “نادر شقيق وصديق ومن عائلة فنية محترمة، لكنه قال إن هناك حاجات أزعجتني، فمنذ يوم كان متعبًا فِيْ الإسكندرية ودخل عملية جراحية. نحن نعتني به. من كل علاجه، ولم نكن بحاجة إليه، وبكَمْيات كبيرة “.

وتابع “اليوم، فِيْ اجتماع مجلس الاتحاد، أول ما سألته عَنّْه هُو أوراق نادر أبو الليف، وعلمت أنه سحب مشروع قانون قدمه بمبلغ 88 ألف جنيه للعَنّْاية المركزة دون تفصيل الفاتورة”.

وأكد ممثل نقابة الموسيقيين أن “هناك لائحة طبية أقرتها الهِيْئة العامة للمجلس تنص على أن الحد الأقصى للعمليات العادية كان ألفِيْ جنيه ورفعه إلَّى 15 ألف جنيه للقلب والقلب”. السرطان 25 ألف جنيه ومع ذلك يجوز زيادة المبلغ المقدم ولكن بقرار من المجلس “. .

وكان نادر أبو الليف قد عانى من مشاكل صحية خطيرة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلَّى دخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية تكلفته 88 ألف جنيه استرليني، اقترضها من أصدقائه، ورفضت النقابة. للعَنّْاية به، قال.

وزعم أبو الليف أن النقابة لم تتحمل أي تكاليف بسبب أزمته الصحية أو العملية التي أجراها، كَمْا ألقى باللوم على نقابة المهن الموسيقية لتخليها عَنّْه بسبب تدهُور صحته خلال الفترة الماضية.

وأشار إلَّى أن النقابة تتقاضى ضرائب ورسومًا من الحفلات والأعراس التي يحتفلون بها، لكنها لا تقدم لهم الدعم.

وعلق أيضًا “ما أجمل أن تأخذ مني ضريبة فِيْ أي فرحة أو أي حفلة، وعَنّْدما أتعب أجدك على ظهري، نسمع أنني أترك عضدي وليس لدي وظيفة، وأنا حلم عبد الباقى ليس بين يديه أن يفعل شيئا من أجلي. من المدارس، إلَّى الأكل والشرب، أرسل متجر البقالة الخاص بي مقدم الطلب إلَّى سكرتير ووكيل النقابة، ولم يجيبني أحد أو يعبرني “.

تقنيا آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف كان العرض المسرحي “عزيز وغالي” بطولة علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد علي وعزة المراكبي ومجدي سعيد، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد. السباعى.