كشف الاتحاد المصري للمهن الموسيقية عَنّْ موقف الفنان حمزة نمرة من العودة للغناء فِيْ مصر، بعد أن أوقف عام 2015 بسبب توجهه السياسي ودعمه لفكر الإخوان.

قال منصور هندي رئيس اللجنة العمالية لنقابة المهن الموسيقية فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إن حمزة نمرة موقوف حاليا فِيْ مصر عَنّْ الغناء نهائيا، وحتى يغني مرة أخرى عليه أن يعتذر عما قاله. اتخذه تجاه مصر، ثم يناقش المجلس موقفه حتى يتخذ قرار بحقه.

فِيْ عام 2015، أكد أحمد رمضان الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية، أن الاتحاد قرر تعليق عضوية الفنان حمزة نمرة، بسبب توجهه السياسي ودعمه لفكر الإخوان المسلمين.

وأشار رمضان، خلال تصريحاته للصحف المحلية، إلَّى أن النقابة تمتلك صور حمزة نمرة وهُو يرفع شارة رابعة، قائلاً “هذا الشخص لا يمكن إغراءه، خاصة عَنّْدما لا يكون لديه خلفِيْة فنية، وتوجهه السياسي يسيء. . لنا كفنانين.

كَمْا قدم عضو من الموسيقيين مذكرة تطالب بعزل الفنان حمزة نمرة من النقابة ومحتواها “فِيْ الوقت الذي تخوض فِيْه الدولة حربا شرسة على الإرهاب، وجميع أجهزة الدولة تتعاون لمحاربة الإرهاب والجماعة الإرهابية. . “تظهر علينا بعض القنوات التابعة للجماعات الارهابية والتي تحرض على قتل الجماعات الارهابية. ضباط الشرطة والجيش على مرأى ومسمع الجميع مثل مكَمْلين والشرق وقنوات أخرى تبث من خارج مصر”.

بعد ستة أيام من إيداع المذكرة، أصدر اتحاد الموسيقيين قرار الإيقاف رقم 7082 الصادر فِيْ 16 فبراير من مكتب الأمين العام، والذي نصه “قرر اتحاد المهن الموسيقية إيقاف العضو المنتسب حمزة نمرة، بناءً على ما ابلغنا به ومن يغني فِيْ بعض القنوات من يحرض الجيش والشرطة ورموز البلاد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهُورية وسب الدولة اهانة نحن جميعًا، وكأعضاء فِيْ مجلس الإدارة، نتضامن مع القيادة السياسية “. ووقعها رئيس لجنة العمل مصطفى كامل، والأمين العام للاتحاد أحمد رمضان.