نقاد يعلقون على مدى نجاح محمد رمضان ومحمد سامي فِيْ مسلسل “العمدة”

فاجأ النجم المصري محمد رمضان جمهُوره بالكشف عَنّْ تعاونه مع المخرج المصري محمد سامي من خلال مسلسل جديد بعَنّْوان “العمدة” سيعرض فِيْ الدراما القادمة رمضان 2023.

يأتي هذا التعاون بعد غياب دام عامين عَنّْ آخر مسلسل لهم بعَنّْوان “البرنس” والذي عُرض فِيْ دراما رمضان 2022.

مع الكشف عَنّْ تعاون رمضان وسامي فِيْ فِيْلم “العمدة”، استعاد بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي نجاحهم الذي حققوه معًا من خلال مسلسل “الأسطورة” و “البرنس” اللذان حظيا بشعبية كبيرة فِيْ العالم. تعاون مثمر. بين الثنائي الذي أضاف لهم الكثير، حيث كان العملين يتبعهما الجانب العام عَنّْ كثب.

يشار إلَّى أن ثنائي “رمضان وسامي” يحققان النجاح والشعبية عَنّْدما يتعاونان معًا، على عكس عملهما الفردي فِيْ السنوات الأخيرة، سواء مع مخرج أو بطل آخر، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عَنّْ سر الكيمياء التي توحد الثنائي. ، وإذا كانت وظيفتك التالية ستحقق النجاح المنشود. وهل ستحظى بشعبية مثل “الأسطورة” و “البرنس” أم سيكون لها رأي مختلف لدى الجمهُور فِيْ ظل تراجع شعبية محمد رمضان. فِيْ مسلسله الأخير “المشوار”، وغياب محمد سامي عَنّْ دراما رمضان العام الماضي بسبب تعرضه لأزمة مع الشركة المتحدة بعد مسلسل “ذرية الغرباء” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.

طرح موقع “فوشيه” بعض التساؤلات على النقاد حول ما إذا كان محمد رمضان سيستعيد شعبيته ونجوميته مرة أخرى بالتعاون مع محمد سامي، وكذلك معرفة سبب النجاح الذي حققوه عَنّْدما عملوا معًا فِيْ “الأسطورة”. . و “البرنس” خلال السنوات القليلة الماضية، وماذا تتوقع من فِيْلم “العمدة” المرتقب.

* محمد سامي وحسن إمام

اهتم الناقد المصري طارق الشناوي بمقارنة المخرج محمد سامي بالمخرج الروائي الراحل حسن الإمام، مضيفًا أن سامي هُو حسن الإمام لهذا العصر فِيْ الدراما، وأضاف أنه هُو الأكثر شعبية لأنه كان الأكثر شهرة فِيْ السينما، ومن خلال الموقع الرسمي سامي هُو المكافئ التلفزيوني لحسن الإمام.

وأضاف الشناوي أن المسلسل الذي أخرجه محمد سامي لنجوم غير محمد رمضان كان قويا بغض النظر عَنّْ مسلسل “نسل الغرباء” والذي يعد إخفاق سامي الوحيد فِيْ مسيرته الإبداعية، معلقا أن محمد سامي هُو أول من يحظى بشعبية. مخرج تليفزيوني فِيْ مصر، لديه القدرة على الظهُور فِيْ دوائر متعددة ويجيد قراءة الجماهِيْر.

وعَنّْ سبب نجاح رمضان مع سامي، على عكس عمله مع المخرجين الآخرين، أشار طارق الشناوي إلَّى أن هناك مخرجًا قادرًا على قراءة إشارات الممثل أكثر من غيره، مع ما يدل على ذلك فِيْ مسلسل “برنس”، محمد رمضان لم يكن الوحيد الناجح بل كان هناك 5 ممثلين آخرين أقوياء وعَنّْدما عملوا فِيْ بطولات منفردة لاحقا لم يحققوا النجاح المتوقع، مشيرا إلَّى أن نجاح “البرنس” جعل سامي يتخطى الكثير. النجوم تجاه الجمهُور القادر على قراءتها.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أن هناك نوعًا من الكيمياء بين رمضان وسامي، وهذا شيء يمكن أن يحدث بين مخرج ونجم يستطيع قراءة إشاراتهما.

وأشار إلَّى أن محمد رمضان لديه بعض الحسابات فِيْ مسيرته الفنية ليكون على خريطة الدراما كنجم منفرد وليس فِيْ البطولات الثنائية وفق القانون العام المعمول به مؤخرا فِيْ الدراما، مؤكدا أنه كان المرشح الأول فِيْ المقدمة. أحمد السقا فِيْ “نسل الغرباء” لكنه رفض المشاركة فِيْ هذه المسرحية. فِيْ ذلك الوقت، ومن خلال الموقع الرسمي، كان لمحمد سامي حساب آخر، لكن صيغة رمضان هِيْ أنه لا ينظر إلَّى القانون العام ويعتبر نفسه حقًا خاصًا، على عكس السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز على سبيل المثال، ولهذا يرى محمد رمضان أنها “استثناء” وسيظل كذلك.

* عودة الشعبية وهناك شرط.

وطارق الشناوي، فِيْ سياق توقعه بنجاح “رئيس البلدية” فِيْ رمضان المقبل، أن تعاون محمد رمضان ومحمد سامي فِيْ مسلسل “العمدة” سيعيد الأول لشعبيته. النجومية، والثاني غيابه الذي أثر على تاريخه، وبالتالي يحتاج الثنائي إلَّى دعم بعضهما البعض، لاستعادة النجاح “الأسطورة” كان الأكثر شهرة بينهم.

فِيْما اعتبرت الناقدة المصرية ماجدة خيرالله أن محمد سامي ليس لديه عصا سحرية لنجاحه مع محمد رمضان، ولكن قبل كل شيء، مطلوب توافر نص جيد يجعل العمل مختلفًا. عَنّْصر الإخلاص فِيْ العمل، فالنجاح سيكون حليفك.

ثنائي الكيمياء والتواضع الراقي

قال الناقد المصري نادر عدلي، إن موضوع النجاح فِيْ الثنائي بين نجم ومخرج ممكن وظهر مرات عديدة فِيْ المسرح والسينما المصرية، لكن الممثل لا يزال ممثلا يطلب المشاركة فِيْ عمل بغض النظر عَنّْ اسم المخرج، على سبيل المثال، بعد أن نجاح الثنائي لا يعَنّْي أن الممثل يبقى وأن المخرج يعمل دائمًا معًا لأن هذا تفكير خاطئ والاحتكار غير مسموح به.

وأضاف نادر عدلي أن سبب نجاح “الأسطورة” و “إلَّى الأمير” بين رمضان وسامي هُو أنهما كانا عملين من نوع الميلودراما الشعبية التي تحتوي على أشياء تبدو معجزة. نجح سامي فِيْ بعض الأعمال وفشل. فِيْ حالات أخرى، ليس أقلها أن محمد سامي كاتب غير موهُوب ومخرج متواضع من وجهة نظره.

* الثقافة المصرية عامل مساعد

بعد “عدلي”، اعتقد أن صيغة رمضان سامي لا يمكن أن تحقق النجاح طوال الوقت، حيث يسعى رمضان إلَّى الشهرة السريعة، مبينًا أنه يأمل أن يحظى مسلسل “العمدة” بنفس النجاح الذي حققه مسلسل “العمدة”. أسطورة “و” البرنس “لأن نفس صيغ التكرار لم ينل الأئمة نفس القبول أكثر من مرة لأن تاريخ الدراما يشهد على ذلك، واستمرارًا فِيْ أن النجاح يمكن تحقيقه لأننا فِيْ وضع ثقافِيْ فِيْ حالة تدهُور فِيْ مصر. هذا يضع محمد رمضان ومحمد سامي بين الناجحين.

* “الأسطورة” و “الأمير” ليسا معيارًا

وعلقت الناقدة ماجدة خيرالله على نجاح سامي ورمضان معا، ربما لأن “الانسجام” بينهما يجعلهما يفهمان بعضهما البعض فِيْ العمل، رغم أن مسلسل محمد رمضان “موسى” و “المشوار” بدون سامي كانا ناجحين رغم تفاوت درجة الشعبية. . وبالتالي فإن درجة الشعبية ليست المعيار الوحيد لنجاحه لأن محمد سامي لديه العديد من الأعمال الفردية غير الناجحة.