نقاش ساخن بين العلويط والعجلان بشأن زواج المسيار حرام أو يحل مشكلات

شهدت حلقة الأحد من برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة روتانا الخليجية، نقاشا ساخنا حول زواج المسيار، وتحريم الزواج لمدة تحدد بالاتفاق بين الطرفين.

د.سليمان العجلان – مستشار شرعي وقانوني الضرورة تستدعي أحياناً زواج المسيار تضمين التغريدة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/wyCZlqrv4Z

– يا هلا شو (YaHalaShow) 26 يونيو 2022

حل بعض المشاكل

وقال المستشار الشرعي والقانوني سليمان العجلان زواج المسيار يحل مشاكل بعض النساء، مؤكدا أن وجود ولي وشهود ينفي سرية “زواج المسيار” وبالتالي فهو صحيح شرعا.

وأضاف العجلان أن زواج المسيار كان يسمى في الماضي بالزواج النهاري رغم أنه لم يكن الشكل المثالي للزواج لكنه غير محظور.

يعلق العلوي

من ناحية أخرى اعتبر الباحث القانوني عبد الله العليط أن قبول المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها في زواج المسيار عيب في هذا الزواج، وعلى الرجل أن يعلم أن الشريعة تحرم تكرار زواج المسيار.

المحقق الشرعي عبد الله العليط حضور الشهود ليس وسيلة دعاية في زواج المسيار ولذلك فهو سري وممنوعتضمين التغريدة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/PFkS8VxCrK

– يا هلا شو (YaHalaShow) 26 يونيو 2022

وأضاف العليت أن زواج المسيار مثلا يجب تغييره إلى زواج مبسط أو مصغر أو مختصر، لأن زواج الرجل بنية الطلاق بعد مدة معينة هو زواج فاسد، و والاتفاق على مدة محددة للزواج أقرب إلى الزنا حسب وصفه.

وأكد المحقق الجنائي أن حضور الشهود ليس أداة دعائية في “زواج المسيار”. لذلك، فهي سرية ومحظورة.