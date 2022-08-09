نقاط البيع تسجل 10 ملايين ريال في أسبوع

وبلغ عدد معاملات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 31 يونيو إلى 6 أغسطس 2022 م 145.051.000 معاملة بقيمة 10803.070.000 ريال مقابل 11.422.332.000 ريال في نفس الفترة السابقة.

تفاصيل نقاط البيع

وبحسب نشرة منافذ البيع الأسبوعية للبنك المركزي السعودي، بلغ عدد التعاملات في الملابس والأحذية 4،546،000، بقيمة 694،387،000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتشييد 1،110،000، فيما بلغ عدد المعاملات في مواد البناء والتشييد 1،110،000 صفقة. بقيمة 366،694،000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 91،000، بقيمة 102،216،000، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 774،000، بقيمة 259،332،000 ريال، وعدد عمليات محطة الوقود. 12307000 بقيمة 709.057.000 ريال، وعدد العمليات الصحية 6681000، بقيمة 733.945.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.018.000، بقيمة 301.599.000 ريال، وعدد العمليات بالفنادق 747.000، بقيمة 269.055.000 ريال وعدد العمليات في المرافق 1188.000 بقيمة 96.579.000 ريال، وعدد العمليات. وبلغت الأيونات في المجوهرات 214 ألفًا، بقيمة 206.733 ألف ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 214 ألفًا، بقيمة 206.733 ألف ريال. وبلغت العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17،726،000، بقيمة 1،27،556،000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مجال الترفيه والثقافة 1،939،000، بقيمة 266،165،000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والكافيتريات 42،092،000، مع بقيمة 1،620،886،000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأغذية والمشروبات 33،844،000، بقيمة 1،609،983،000 ريال، وبلغ عدد عمليات الاتصالات 454،000، بقيمة 93،721،000 ريال، و 2،033،000، بقيمة 621،820،000 ريال. وبلغ عدد العمليات الأخرى 18.28.000 بقيمة 1.623. .

نقاط البيع الأسبوعية حسب المدن

على مستوى مدينة المملكة، بلغ عدد معاملات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 37.525.000، بقيمة 3203.027.000 ريال، وبلغ عدد معاملات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.975.000، بقيمة 409.904.000 ريال، فيما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة. بلغت 6،254،000 بقيمة 403،399،000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2،999،000، بقيمة 403،399،000 ريال، بقيمة 190،393،000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2،817،000، بقيمة 187،130،000 ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3،336،000 بقيمة 229،367،000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3،503،000، بقيمة 264،025،000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3،126،000، بقيمة 302،949،000 ريال، و بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6،263،000، بقيمة 543،389،000 ريال، وعدد العمليات د. وبلغ عدد منافذ البيع في جدة 20.144.000 ريال، بقيمة 1.685.172.000 ريال، وبلغ عدد المنافذ في المدن الأخرى 53.109.000، بقيمة 30.384.315.000 ريال.