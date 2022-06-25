نقص التستوستيرون وأسبابه

أعراض نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال

تضخم البروستاتا، انخفاض الرغبة الجنسية، ضعف الانتصاب (والأداء)، فقدان العضلات (فقدان كتلة العضلات)، تضخم أنسجة الثدي (التثدي)، صوت أنثوي رقيق، تساقط الشعر (بداية من أسفل الساقين) فقدان الحيوية والطاقة، مشاكل النوم، زيادة دهون البطن، فقدان الكولاجين (ترهل الجلد)

الاسباب

ارتفاع هرمون الاستروجين (هرمون أنثوي)

تلف الكبد (تنكس دهني أو تليف كبدي)

ارتفاع الأنسولين (بسبب الكربوهيدرات)

نظام غذائي منخفض الدهون

الأدوية (الكوليسترول وضغط الدم وأدوية السكري)

مياه الصنبور الملوثة بمركبات الإستروجين

التهاب المفاصل الروماتويدي (إنزيم يحول التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين)

الحل