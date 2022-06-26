نقص الفيتامينات والمعادن في الأظافر

سنتحدث اليوم عن كيفية تحديد نقص المغذيات بناءً على حالة الأظافر لأن الظفر يعطي الكثير من القرائن حول ما يحدث بالداخل فيما يتعلق بالمغذيات والأطعمة التي تتناولها.

علامات نقص فيتامين

النتوءات الرأسية الطولية – قصور الغدة الدرقية / نقص فيتامين ب 12 / نقص الحديد

أظافر هشة – نقص حمض الفوليك / البيوتين.

عيش الغراب (أصفر) – نقص البيوتين.

الزيت الأبيض – نقص الزنك.

خطوط أفقية بيضاء – نقص الكالسيوم.

خطوط أفقية بيضاء أكثر سمكا – نقص B3

اللون البني / الرمادي – منخفض B12.

أظافر ملتفة – خلل في وظائف الكبد أو الكلى.

اللون الأبيض مع الجزء العلوي مخطط وردي – نقص B12

أظافر بيضاء / زرقاء بالكامل – نقص B1.

نرى أن الأسباب الشائعة هي نقص الفيتامينات والمعادن، لأن كل من هذه العناصر الغذائية مرتبط بعمل الإنزيمات لصنع البروتينات، والأظافر مكونة بالكامل من البروتين، لذا فالأمر لا يتعلق فقط باستهلاك البروتين. يتضمن تناول العناصر الغذائية الموجودة في الطعام لتنشيط هذه الإنزيمات حتى تنمو البروتينات بشكل صحيح.