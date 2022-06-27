نقلة نوعية في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في موسم حج هذا العام

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لافتاً إلى سعادته. أهمية التكنولوجيا والرقمنة في تسهيل وتسهيل عمل الموظفين لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.

نقلة نوعية

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الذكاء التقني والرقمي والاصطناعي وفق خططها الاستراتيجية “2024”، بأكثر من (50) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (10). تطبيقات رقمية، وأكثر من (4) مواقع إلكترونية، في مجالات عمل محددة من شأنها أن تساهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم وتشغيل وصيانة وتهيئة الشبكات السلكية و موزعي الشبكات اللاسلكية وتهيئة غرف مراكز البيانات.

الخدمات الرقمية

وأشار سعادته إلى أن هذه الخدمات الرقمية والأنظمة الداخلية تتطلب سلسلة من العمليات التشغيلية والتطويرية لأتمتة الأعمال وتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان أفضل وسائل الحماية من التهديدات الإلكترونية، بحيث يواكب الحرمين الشريفين الرؤية. . المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيق الريادة العالمية في مجال تقديم الخدمات لحجاج الحرمين الشريفين.