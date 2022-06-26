ظهر النجم عمر الغامدي، أحد أساطير كرة القدم في نادي الهلال، مساء اليوم الأحد، مستلقيا على سرير العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة الرياض، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

بدأ عمر الغامدي، 43 عامًا، مسيرته الكروية في الهلال عام 1995، وظل معهم حتى انتقاله إلى الشباب في عام 2010.

نقل أسطورة الهلال إلى المستشفى .. صورة تثير “حزن” الشارع السعودي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط صحفيين رياضيين ونقاد ومشجعين، صورة لـ “عمر الغامدي”، أثارت حزنًا في الشارع الرياضي السعودي، عندما ظهر في سرير العناية المركزة، على أطباء. الأجهزة.

وكتب الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر “شفي الله الكابتن عمر الغامدي، وأعاده، وأمنه، وحفظه من لعنة ترجيح، وحفظه من كل مكروه”. صلوا من اجله ايها الاخوة “.

كان عمر الغامدي قد عانى من أزمة صحية خطيرة في أوقات سابقة، منذ اعتزاله كرة القدم عام 2015.

يتمتع الخالق عمر الغامدي بمسيرة دولية مميزة مع المنتخب السعودي، ظهر خلالها في 40 مباراة رسمية بين عامي 2000 و 2007.