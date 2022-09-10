نقل محمد الترك إلَّى العَنّْاية المركزة بعد أزمته مع دنيا بطمة (فِيْديو)

تعرض المنتج البحريني، محمد الترك، لأزمة صحية أصابته واستدعت نقله بشكل عاجل إلَّى المستشفى، بعد أيام قليلة من منعه من دخول حفلة زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وفِيْ الفِيْديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر محمد الترك وهُو يعالج بوضعه على عربة المستشفى، بالإضافة إلَّى إعطائه قناع أكسجين خاص قبل نقله إلَّى غرفة العَنّْاية المركزة.

وتفاعل المتابعون مع هذا الفِيْديو، حيث كانوا يأملون أن يتخطى محمد الترك الأزمة الصحية التي يمر بها، خاصة بعد انفصاله عَنّْ زوجته الفنانة دنيا بطمة.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “إنه يحاول أن يتعاطف مع دنيا بطمة حتى تسامحه وتعود من قرار الانفصال”. الرجل مسرور بها “.

وأضاف آخر “وضعك مفجع. ابتعد الرجل الفقير عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي لاستعادة قوته وتجاوز أزمة انفصالهما، وحاول التعبير عَنّْ أسفه لما قام به مؤخرًا عَنّْدما علق “هذا ممكن. أن شخصًا ما فِيْ لحظة من التوتر يقول أشياء لا تتحقق “.

وتوقفوا عَنّْد حب محمد الترك لزوجته، معتبرين أنه لا يستطيع العيش بدونها، متمنين أن تعيد بطمة النظر فِيْ علاقتهما وتعطيه فرصة أخرى.

وأشاروا إلَّى أنه يعاني من اكتئاب شديد، خاصة أنه بدا شخصًا عاطفِيًْا ورومانسيًا، من خلال ظهُوره بكاء متأثرًا بأغنية رومانسية، وكذلك محاولته تصحيح سوء التفاهم مع زوجته وتقديمها لها. باقة من الورد الأحمر. .

لم يتمكن محمد الترك من دخول حفل دنيا بطمة

فِيْ غضون ذلك، تأتي هذه الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد الترك بعد أيام من قراره الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء بعد منعه من لقاء دنيا بطمة فِيْ حفلها الأخير بالمغرب.

ونشر محمد الترك تسجيلا صوتيا على سناب شات يحيي فِيْه الشعب المغربي الذي يكن له كل الحب والاحترام، وعلق قائلا “سامحني على أي أخطاء ارتكبتها فِيْ الماضي”.

وأضاف “تحية خاصة لكل من تربطني صلة قرابة. سامحني إذا كنت مخطئا بشكل مباشر أو غير مباشر”.

انفصال محمد الترك عَنّْ دنيا بطمة

ومؤخرا أعلن محمد الترك انفصاله عَنّْ دنيا بطمانا، محاولًا الدفاع عَنّْ نفسه ضد اتهامات الخيانة الموجهة إليه بعد انفصالهما، مشيرًا إلَّى أنه مر بظروف صعبة كثيرة طوال حياته واعتاد على مثل هذه الاتهامات.

وأضاف محمد الترك “قد لا أكون أباً مثالياً للغاية بسبب الظروف التي مررت بها. كل حياتي أعاني من هذه الظروف، لكن فِيْ النهاية أنا معجب دائمًا بالخائن، وهُو أمر طبيعي”. انا تعودت على”.