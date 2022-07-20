نقل ميار الببلاوي إلَّى المستشفى بعد أن داهمتها أزمة قلبية

نقلت الفنانة والإعلامية المصرية، ميار الببلاوي، إلَّى المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها فِيْ المنزل، الأربعاء، فِيْ إشارة إلَّى عدم قدرتها على الكلام ومنعها مؤقتًا من الكلام.

وأضافت الببلاوي بصوت متعب فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” أن الفريق الطبي عالجها بـ “صدى” فِيْ قلبها، مشيرة إلَّى أنها كانت تعاني من نوبة قلبية، حيث كانت فِيْ الأصل مريضة بالقلب وتم تركيبها مؤخرًا. الدعامات القلب.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أنها اضطرت للذهاب إلَّى المستشفى لارتباطها بمَوعِد عرض حلقة تلفزيونية حية فِيْ برنامجها، الأمر الذي جعلها تقرر بسرعة معالجة هذه الأزمة التي تعرضت لها منذ ساعات.

قبل ساعات من إصابته بنوبة قلبية، طلب ميار الببلاوي من الجمهُور الدعاء للشفاء العاجل، حيث شعر بأعراض صعبة مع عدم وجود أحد من حوله.

وكتبت ميار على حسابها بموقع فِيْسبوك “يا إلهِيْ، استير تنهض من الفراش.

وأضاف الببلاوي “لكنني غير قادر على رفع رأسي والقيام بما أفعله. أتحدث إلَّى طبيبي والمشكلة ليست بسيطة. يمكن أن تكون مرهقة. من يقول أكتب لماذا. أشعر أنني أقسم اللهم اني اموت ولن يعيش احد .. تكلم مع من “.

لم تكن هذه هِيْ المرة الأولى التي تتعرض فِيْها ميار الببلاوي لمشكلة صحية خطيرة، حيث سبق لها أن أعلنت أنها عانت من أزمة صحية ونفسية، وأن ابنها أصيب بجرثومة فِيْ المعدة.

كَمْا أصيبت بكسر فِيْ ساقها وطلبت فِيْ ذلك الوقت من جمهُورها المساعدة فِيْ التصرف حيال هذا الحادث، خاصة وأن طبيبها الخاص غير موجود حاليًا حتى تتعافى.

يشار إلَّى أن ميار الببلاوي التي درست فِيْ كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، بدأت كفتاة إعلانية، ثم انتقلت إلَّى السينما والتلفزيون والمسرح، وعملت بشكل مكثف فِيْ التليفزيون، خاصة فِيْ المسلسلات العربية، وأيضًا عملت على أفلام الفِيْديو

كانت ترتدي الحجاب وتعمل فِيْ برامج الألعاب الدينية وشاركت فِيْ عدد قليل من المسرحيات فِيْ المملكة العربية السعودية.

تزوجت من الكاتب عبد الله نور الدين، وأنجبا ابنهما محمد، ومن أشهر أعمالها مسلسل أبو حنيفة النعمان، بريق فِيْ الغيوم، أجنحة الشمس، ناصر صلاح الدين، العالم حظ، انضم إليّ، وغيرها، والأفلام “الدم على الثوب الأبيض، تحذير الطاعة،” آه، أنت تحب، أنت تحب “، وغيرها.