نقل نجم بيراميدز للمستشفى بعد إصابته أمام الأهلي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الكادر الطبي للفريق الأول لنادي بيراميدز لكرة القدم عن مدى إصابة حسين السيد ظهير أيسر الفريق في مباراة الأهلي بكأس مصر.

تعرض حسين السيد لإصابة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس مصر ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وقال المنيري للموقع الرسمي “حسين السيد أصيب بضربة مباشرة في الرأس وتم نقله مباشرة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف ليرى كيف حاله”.

وأضاف خضع اللاعب لفحوصات طبية كاملة وتم التأكد من إصابته إصابة خطيرة في الرأس.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن الجرح الجراحي في رأس اللاعب تطلب خياطة 10 غرز في موقع الإصابة، حتى تستقر حالته.

وختم قائلاً “غادر حسين السيد المستشفى بعد هدوء تام.

ودع بيراميدز كأس مصر بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ربع النهائي التي جمعت الفريقين ظهر اليوم على استاد القاهرة الدولي.