نقيب الفنانين السوريين يتوعد بإلغاء حفل ريم السواس وسارة زكريا

استنكر رئيس نقابة الفنانين السوريين الفنان محسن غازي إقامة حفل للفنانين ريم السواس وسارة زكريا فِيْ مدينة حلب، وبلغ سعر تذكرة حضور الحفل 250. ألف ليرة سورية (60 دولارا).

وبحسب غازي، فقد تم إبلاغه بالحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار دهشته ودون معرفة اسم أي من الفنانين، وما يحدث هُو مخالف لقوانين اتحاد الفنانين السوريين.

وعبر غازي عَنّْ استغرابه من حصول الفنانين السواس وزكريا على ترخيص وموافقة لأداء حفل، دون الرجوع إلَّى النقابة، فضلا عَنّْ عدم معرفة الرعاة والجهات الراعية للحفل.

ووعد غازي بإلغاء الحفل إذا لم يلتزم الممثلان بشروط النقابة، بما فِيْ ذلك إزالة جميع مقاطع الفِيْديو التي تحتوي على ألفاظ نابية لكل من مواقع التواصل الاجتماعي والتزامه بعدم التفوه بكلمات مسيئة خلال الحفل كتابة.

كَمْا دعت الفنانة الجهات المختصة والقوات الخاصة لمدينة حلب، عبر لقائها على منصة “يلا ترند”، إلَّى دعم النقابة والمساهمة فِيْ إلغاء الحفل عَنّْد الضرورة.

وكشفت أن الوسواس تجنب الحضور لدعوتها إلَّى نقابة الفنانين رغم الدعوة التي وجهُوها له.

وأصبحت تصريحات الفنان غازي “رائجة” على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات من إطلاقها، وانقسمت الآراء فِيْ الشارع السوري إلَّى قسمين، الأول يدعم تصريحات غازي بشأن زكريا والسواس، بحسب بعض التعليقات.

بينما شوهد فِيْ مقطع آخر أن غازي يقلد قبطان الفنانة السابق الفنان الراحل صباح عبيد، الذي منع بعض الفنانين من إقامة حفلاتهم فِيْ سوريا، بينما أدلى بتصريحات جريئة خلال مقابلة مع المنفذ المصري وفاء الكيلاني.

تعامل بعض المراقبين مع تصريحات غازي بسخرية كبيرة، معتبرين أن ما أنجزه السواس فِيْ فترة وجيزة أهم من مسيرة غازي، بحسب بعض المعلقين.

يشار إلَّى أن السواس حقق شهرة كبيرة وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدم أغنيته “أكبر خطأ فِيْ حياتي”، فِيْما جاءت شهرة زكريا من خلال أغنية “نحن متزوجون فِيْ السر”.