نكبة الحوثي تثقل اليمنيين بفاتورة خسائر .. 8 أعوام من الحرب

أعادت ذكرى كارثة الحوثي اليمنيين فاتورة خسائر فادحة، فِيْما تواصل الميليشيات مشروعها الانقلابي المدمر فِيْ البلاد دون تراجع.

ورفعت الميليشيات شعارًا اقتصاديًا كاذبًا لتنفِيْذ انقلابها بحجة التراجع عَنّْ الحكومة الشرعية بشأن زيادة أسعار المحروقات المقدرة بسعر صرف اليوم بنحو دولار واحد عَنّْ سعر جالون البنزين البالغ 20 لترًا.

ومنذ عام 2014 م وحتى اليوم الموافق 20 سبتمبر 2022 م تضاعفت خسائر اليمن إلَّى مستويات غير مسبوقة لتتجاوز حسب التقديرات 190 مليار دولار تكبدها الاقتصاد اليمني.

فاتورة كارثة الحوثيين فِيْ اليمن

لم تقتصر محنة اليمن على الخسائر والتكاليف الإضافِيْة وزيادة الأعباء، بل خسر اليمنيون جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة من مياه وكهرباء وصحة، باستثناء المناطق المحررة حيث المياه والكهرباء والخدمات الصحية. متوفرة بنسب متفاوتة على مستوى كل محافظة.

قامت مليشيات الحوثي بتحويل الكهرباء إلَّى سلعة لابتزاز السكان وبيعها لهم بأسعار فلكية تفوق نفس السعر يوم الانقلاب المصيري بفارق كبير، حيث بلغ سعر كيلووات الكهرباء 7 ريالات. اليوم تجاوز حاجز الألف ريال.

ولم يعد سكان مناطق ومناطق مليشيات الحوثي المتضررة من وجود الميليشيات فِيْ أجزاء منها يحصلون على مياه الشرب والاستهلاك اليومي من مشاريع الدولة، لكن من خلال شراء خزانات خاصة جعلت فاتورة المياه الشهرية تتجاوز أحيانًا راتب الموظف.

لأول مرة منذ عقود يحرم الموظف اليمني من راتبه الشهري، حيث تنهب المليشيات رواتب الموظفِيْن فِيْ مناطق سيطرتها لتمويل حربها ضد اليمنيين، مما جعل موظفِيْ الدولة يطاردون منظمات الإغاثة للحصول على حصة من دقيق وزيت.

مضاعفة توليد الطاقة الكهربائية

كَمْا تسبب ضعف توليد الطاقة الكهربائية فِيْ توقف الأنشطة الصناعية بعد إغلاق عشرات المصانع الإنتاجية وتسريح العمال والموظفِيْن، ليرتفع معدل البطالة فِيْ البلاد إلَّى أكثر من 50٪، وفق تقارير دولية.

يعتقد الصحفِيْ عمر حسن، فِيْ تصريح للعين الإخبارية، أن ضعف توليد الكهرباء بسبب ندرة الوقود وارتفاع أسعاره أجبر عشرات المصانع على التوقف وتسريح آلاف العمال والموظفِيْن، الأمر الذي دفعهم إلَّى الزاوية. البطالة والفقر المدقع.

ويؤكد أنه منذ كارثة انقلاب الحوثيين قبل 8 سنوات، لم تستقبل اليمن أي مشروع استثماري، وأن معظم الاستثمارات أوقفت نشاطها، وقام رجال الأعمال بتحويل رؤوس أموالهم إلَّى خارج البلاد.

وأشار إلَّى تقرير صادر عَنّْ الأمم المتحدة العام الماضي، يشير بوضوح إلَّى أن هذه الخسائر ناتجة عَنّْ الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وجعلت اليمن من أفقر دول العالم.

وأشار الصحفِيْ هائل الشرحي، فِيْ تصريح للعين الإخبارية، إلَّى أن انقلاب ميليشيا الحوثي ومحاولتها السيطرة على البلاد هُو السبب الرئيسي وراء تكبد الاقتصاد اليمني خسائر بمليارات الدولارات.

ويرى الشرحي أنه بالإضافة إلَّى توقف عائدات النفط ومصانع الإنتاج، توقف النشاط السياحي الذي كان يمد خزينة الدولة بملايين الريالات.

ويشير إلَّى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقفت هِيْ الأخرى، وأن آلاف العمال يواجهُون معضلة تدهُور أوضاعهم المعيشية.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يعيش حوالي 15 مليون ونصف المليون يمني تحت خط الفقر، فِيْ حين أن المجاعة تهدد ملايين آخرين، وهم بحاجة إلَّى مساعدات غذائية مستمرة.

واليوم تعود ذكرى النكبة، وملايين اليمنيين يجدون واقعهم المعيشي أشبه بمعركة مع صعوبات الحياة، وهم يكافحون فِيْ سبيل لقمة العيش، فِيْما أصبحت الكثير من الخدمات بالنسبة لهم رفاهِيْة لا يسعون للحصول عليها.