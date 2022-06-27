نكتة مضحكة

نكت مضحكة – نقدم لكم اجمل النكت المضحكة 2022، نكت مضحكة 2022، نكت مصرية مضحكة جدا، نكت مضحكة جدا 2022، نكت مضحكة 2022، نكت مكتوبة مضحكة جدا، نكت سورية مضحكة.

النكتة هي كلمة عامية تقول وتتحدث بطريقة مضحكة أو مبهجة بطريقة جميلة ومرحة، ومرادف هذه الكلمة في اللغة العربية الفصحى هو المزاح.

للنكتة عدة أشكال، منها أن تكون مباشرًا والمستمع يفهمها بسرعة، أو أن تكون متشابهًا (مميزًا) في نموذج سؤال وجواب،

لكن الفرق بين هذا وبين النكتة أن الأسئلة في النكتة غير منطقية وإجاباتها منطقية، أو العكس تمامًا، وكأن الأسئلة منطقية والإجابات غير منطقية،

أو أن الأسئلة والأجوبة لا تحتوي على أي منطق إطلاقاً، مما يخالف الحزورة التي تعتمد على المنطق في السؤال والجواب.

نكتة جميلة

نكتة جميلة

هناك وحدة أرسلتها والدتها إلى السوبر ماركت وعندما عادت قالت لها والدتها لماذا تأخرت قالت كان هناك شخص ضدي. قالت الأم إنه كان يركض بسرعة. قالت الفتاة ماذا أفعل إذا مشى قليلاً.

نكتة جميلة

بمجرد أن رأى شقيقه التوأم أخاه، قال له من أين أنت في الصباح يفسد مظهرك، جعلتني أمي أستحم مرتين

فاز مذيع بيتسال مسعول أحمد زويل بجائزة نوبل لما قاله في صندوق أحمر مخملي.

نكتة جميلة

اتصلت بالحجارة على الخطوط الجوية وسألتها كم تسريحة شعر ولحى لديك أجابه الموظف وقال يا أخي أين أنت على الإنترنت يا حبيبي الرقم خاطئ، أجاب الرجم لا يوجد خطأ ولا شيء، أنت غير محاط بإعلان في الجريدة ((حلق معنا على أرخص الأسعار))

نكت مضحكة 2022

نكت مضحكة 2022

رشق بالحجارة طرقت على شركة الاتصالات، أجاب الموظف، أهلا بك يا أخي، كيف يمكنني خدمتك ! قل المحجور لدي سلك هاتف طويل، هل يمكنك تمزيقه قليلاً

نزل سائق التاكسي لإحضار السجائر. قابله. أزال الحاجب من السيارة. عندما عاد السائق سألني لماذا أخذتها بعيدًا، قال، لقد رأيتك. ، العمال ينزلقون. قلت عندما ألهيك لأنك متعب.

نكت مضحكة 2022

المعلم لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر. الطالب حتى لا تبتل يا معلمة

اولا هل تعلم لماذا يضع الاطباء كمامة على وجوههم اثناء العملية ثانيًا حتى لا يتعرف عليها أحد عند فشل العملية

نكت مضحكة 2022

يقول المعلم للطالب “أعطني جملة مفيدة تحتوي على كلمة سكر” الطالب شربت الشاي في الصباح “المعلم أين كلمة سكر” الطالب في الشاي يا سيدي.

نكت مضحكة 2022

نكت مضحكة 2022

يقول حشاش لصديقه البخل جدا أنا محرج جدا، وآمل ألا تعرضني للآخرين. البخيل ولكن ما هذا الحشاش أحتاج 100 يورو حتى نهاية الشهر. أجاب البخيل متهربًا من الموقف لا، كأن الحديث بيننا لم يحصل على الإطلاق.

فتاة تسأل صديقها هل ستظل تحبني بعد الزواج فقال طبعا حبيبتي لو زوجك لا يمانع.

نكت مضحكة 2022

يقول أخونا .. دخلت بيت العزاء .. وفجأة نهض أهل الموتى وأقاربهم لتحيتهم. كان هناك الكثير منهم وكان رأيهم مهيبًا، وحتى عندما نهضوا سمعت صوتًا يشير إلى موقعهم. .. ولكن من الكثير مما كنت في حالة ارتباك وذهول بدأت أخبرهم (سمع الله من يمدحه) ولاحظني أطفال الموتى وبدأوا يضحكون علي في أحدهم راكع مثله. لم أكن أضحك كثيرًا وطالما كنت جالسًا وكل ساعة يحضر لي التمر والقهوة … وقد تشرفت بمتابعي ومشاكلي تقبل الله الحج.

نكت مصرية مضحكة

نكت مصرية مضحكة

وكنت بعد الشارع، أنا وابني مرة واحدة وحافلة في الفون، أمسكت بيده وبعد الشارع، ركض ولا يزال يقول، “يا حبيبتي، لقد رأيت المشكلة. الأمر سهل، كيف فعلت تقابل الشاب الذي قال الله يفرض روحك “

نكت مصرية مضحكة

كنت في مطعم، وذهبت إلى الحمام لأغتسل، وعندما جئت لأرى، لم أرغب في فتح الباب، أمضيت ربع ساعة مغلقًا لأنهم كانوا أكثر خوفًا من الباب عندما وجدت 20 من أبناء آدم يحاولون إخراجي بكفالة من الحمام ورأيت المشهد حرفيًا مثل برامج التحقيق في الكوارث الجوية مع مشهد الناجين وهم يغادرون الطائرة.

نكت مضحكة جدا 2022

نكت مضحكة جدا 2022

تاجر البخيل كيف تطلب بدلة رخيصة جدا عندما اشترى ابنك حلة باهظة الثمن بالأمس .. البخيل يقول ما العجب في ذلك .. ابني مازال حيا .. أما أنا فأنا يتيم !!

اشترى بخيل ثلاث حبات برتقالات قطع الأولى فوجدها فاسدة ثم رمى بها. !!

نكت مضحكة جدا 2022

لعنة الولد .. دائما يذهب إلى بائع الشاورما بأربعة ريالات ويسأل كم تكلفة الشاورما قال له ريالان. يرمي به الغلام ريالين فيقول خذ شاورما! دائما هكذا .. اليوم الذي أخطأ فيه النادل وأحضر خمسة ريالات .. كان بائع الشاورما سعيدا. ريال من جيبه ورماه إلى الجانب الآخر وقال أرجوك جيب ثالث !!!!!

نكت مضحكة 2022

نكت مضحكة 2022

من أحد أصدقائه بالمدرسة الثانوية – على حد تعبير الكاتب – ودائما كانت مزحة، حيث يقول “خلافا لما تدعيه السلطات، الثوم هو أفضل علاج لهذا المرض، لا ليس لأنه له أي تأثير على الفيروس نفسه، لكنه مضاد قوي للعدوى، وأي شخص يستهلكه نيئًا وبكميات كبيرة، سيضمن بقاء مسافة متر أو مترين على الأقل بينه وبين كل من يقابله.

قد تفكر اليابان، التي أعلنت أنها ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الألعاب الأولمبية هذا الصيف، في إضافة منافسة جديدة، حيث يقف جميع المتنافسين خلف خط، وعلى الجانب الآخر من الميدان، يحمل الرجال كرواد فضاء أنابيب اختبار إلى انظر إلى أي مدى يمكن أن يذهبوا إفراز البلغم.

نكت مضحكة 2022

مرة ذهب إلى أرض الصعيد وسأل الصعيدي. قال له “ها هي الدولة التي تنطقها جيم دي. أجابه الصعيدي، قليلًا. لا، هذا البلد في بلدتنا”.

نكت مضحكة جدا مكتوبة

نكت مضحكة جدا مكتوبة

سألوا الحكيم ما هو الحب قيل لهم إنها عبارة عن حرفين H مرتبك عند لقاء B بكاء عند فراقهم سألوا نفس السؤال لرجم بالحجارة فقال إنه حوالي حرفين H حمار واحد يكذب! ب البقرة تؤمن

ذات مرة أعجب بجاره وتوفي زوجها. قرر أن يخبرها. طرق بابه. فتحت الباب ورأتها بدون مكياج. أصيب بالصدمة والارتباك. لا أدري ماذا أقول. سألها، ليس هناك أخبار في الآونة الأخيرة.

نكت مضحكة جدا مكتوبة

ذات مرة قالت زوجته جارنا اللبناني كل يوم يذهب لتقبيل زوجته، فلماذا تفعل الشيء نفسه قال يعني هل توافق زوجته

سألوا رجيمًا لماذا تخرج بطاقة الصراف الآلي قبل النقود قال الرجم لأن الناس إذا رأوا المال ينسون كل شيء أمامهم !!

نكت سورية

النكت السورية من اجمل النكت. يصور مواقف معينة بطريقة مضحكة ومسلية، مثل معظم النكات في العالم، وسبب الدعابة هو تلطيف الأجواء وإضفاء الذكاء على الحاضرين.

نكت سورية

تنين بين الحشاشين، أول من ظن أنه يتكلم بالحكمة، فقال أخبرني من هو صديقك، وسأخبرك من أنت. قال الثاني من صديقك الجواب الأول من أنت

إلى اثنين من الطلاب وصلوا متأخرين إلى المدرسة، سأل المعلم أحدهما بغضب أين أنت الآن قال وهو يبكي خسرت جنيهًا وكنت أقلبه، وليس عندي مصاريف أخرى، وسأل الثاني وأين أنت الآن، لماذا تأخرت قال مشيت على الجنيه!

نكت سورية

ذات مرة كان هناك شخصان أحدهما اسمه محمود والآخر اسمه محمد والتنين. كانوا يعيشون في الطابق 65 وتحدثوا معًا حتى وصلوا إلى الطابق 64. فقال واحد اسمه محمود لمحمد أريد أن أخبرك ببشرتين، والآخر ليس حلوًا. يقول محمد أقول الخبر الحلو أولاً. محمود الخبر السار أننا فقدنا أرضية ووصلنا إلى شقتنا. قال محمد وما الخبر ليس بخير قال محمود أفسدنا البناء، إنه ليس بنايتنا.