نكت جزائرية مضحكة عن الحب – نقدم لكم اجمل النكت الجزائرية عن الحب بالصور، نكت جزائرية مضحكة عن الحب على فيسبوك، نكت جزائرية مضحكة عن دراسات، نكت جزائرية مكتوبة، نكت جزائرية مكتوبة مضحكة جدا، نكت جزائرية مضحكة جدا في المخزن، صور نكت جزائرية مضحكة جدا.

النكتة أو الفكاهة من أنواع الأدب الشعبي الشفهي المسلية، ويأتي تعريفها من اللغة إنها أمر ممتع يخرج بفكر وتفكير متأني، وهو عبارة عن مجموعة من الكلام تتضمن قلبًا رقيقًا ومؤثرًا،

نكت جزائرية مضحكة عن الحب

نكت جزائرية مضحكة عن الحب نكت جزائرية مضحكة عن الحب نكت جزائرية مضحكة عن الحب

الزوجة ما هي الورقة في جيب بدلتك المكتوب عليها “سوسو” الزوج الفتاة الحلال هذا هو اسم الحصان الذي نشجعه في السباق! La femme l’a cru et est partie toute seule… Au bout d’une semaine, le mari était assis dans la sécurité de Dieu en récitant les deux cloches, et soudain sa femme est venue et l’a frappé avec une couverture sur la الرأس !! الزوج طيب يا بنت الحلال وماذا بعد امرأة “حصانك على الهاتف

قال لك مرة أن الرجل متزوج وزوج المرأة امرأة ووحدة دولة … ووحدة دولة …… وهم يسيرون على الطريق الذي يقلب السيارة على رفع الحظر. الأول نزل وقال “انظر، رأيت أنني رأيت أنني لم أستطع رؤية المحرك الأسود. أسود … بالاك .. بالاك … والثاني قال كيف تفهم ذلك” يفهم. ذهبت إلى الرجل وقالت “يا رجل، انظر إلى البلاك. نسيت البرمي، ملابسه مطحنة أمبان”.

أخبرك ذات مرة، وأدارت ساقها وبدأت في إبلاغ الشرطة واحتضن طفلها المولود حديثًا معها. قال الشرطي كيف تعاملت مع رجلك قالو طويل، أشقر، شعر، روجي، مهما قال له ابنه أمي، هذا ما يبدو عليه وصف الأب.

لا تخبر نفسك مرة واحدة قالت الزوجة لزوجها اليوم عيد ميلادي ورآني أريد أن أجربها، حتى نتمكن من رؤيتك تحترق قلبي … ذهب الزوج للعمل وفي في المساء كسر صندوقًا، لذلك كانت الزوجة سعيدة وعندما فتحته وجدت (باتري يشتري تونوبيل).

نكت جزائرية مضحكة عن الحب بالصور

نكت جزائرية مضحكة عن الحب بالصور نكت جزائرية مضحكة عن الحب بالصور نكت جزائرية مضحكة عن الحب بالصور

بمجرد أن تزوج قافلة لمدة 20 عامًا وكان المفتاح معه … كانت زوجته مجنونة وعرفت ما كان في الخزانة … ذات يوم ذهب إلى العمل ونسي المفتاح … فتحت زوجته الخزانة ووجدت 20 ألفًا جنيه .. وبيضتين !!! عندما عاد سألته ما قصة البيوضتين قالها بصراحة .. في كل مرة خنتك أضع بيضة في الخزانة .. قال الستة عشرون سنة من الزواج وسنتين .. ليس الأمر جديا .. فطلبت منه الدواء. عشرين ألف جنيه قال، كل ما أجمعه هو كرتونة بيض، سأبيعها

سأل الابن والده كيف نعرف يا أبي أن هناك من هو في حالة سكر أجابه أبوه وقال له انظر يا بني، هناك أربع شجرات يستطيع السكير رؤيتها. استدار الصبي ووجد شجرة واحدة فقط.

قال لك ذات مرة، أقام فيل حفلة مع كل الحيوانات ما عدا التمساح. مهما كان سرب التماسيح، أخبره بما يريد أن يفعله بالحمار. قال الحمار إنه ركب عليّ، المال، المال، راني، لا، لكن لاكوست.

قال أحدهم ليما أريد أن أتزوج بيضة واحدة وامرأة عظيمة وخادمة. قالت، “انظر كاش فريجدار.”

قد تكون مهتمًا

نكت حب جزائرية مضحكة فيس بوك

نكت جزائرية مضحكة عن الحب على الفيس بوك نكت جزائرية مضحكة عن الحب على الفيس بوك نكت جزائرية مضحكة عن الحب على الفيس بوك

مهما قيل لك، وجد مصنع ينتج مركبات كيميائية خزانًا يحتوي على حمض الكلور، HCL. أراد أن يعرف ما هو الحامض، فوضع يده فيه حتى تخرج يده أوه (مذاب في الحمض) في الداخل أضاف اليد الأخرى وأخرجها ملقاهاش أي نوع من الرؤوس تبدو

اخترعنا حبوب منع الحمل للنساء الحوامل. وُلِد الطفل بطريقة مهذبة، وكان كل مولود جديدًا مهذبًا حقًا. تناولت إحداهن الحبوب ولم تلد بعد ذلك، فأجرى الطبيب عملية قيصرية.

أحد الأشخاص الجشعين لا يفهم والو .. أعني أنهم محبوسون … على سبيل المثال، الكاكاو الذي يحتوي على القشور التي يكتبون عليها هو “انقر هنا” … القشر يقول “من اليمين إلى اليسار” في يقول ليف “يؤكل من الداخل”.

قال أحدهم، مارتو ديما، إنه كان يغسل الصحون. ذهب يوم من الأيام إلى أحد أصحابه. قالوا كيف نفعل معها. قالوا لها روح شريرة وصرخوا فيها انها تخاف منك. في كل يوم يأتي إلى المنزل، بدأ يبكي. يسمع. نحن نغسلهم.

نكت جزائرية مكتوبة

نكت جزائرية مكتوبة نكت جزائرية مكتوبة نكت جزائرية

دخل أحدهم المقهى وقال للقهوجي هل عندك قهوة باردة قالوا لا، وأضاف غدوة، وقالوا إنه للمرة الأولى أجاب لا، وكان يعود كل يوم ويقول هل عندك قهوة باردة قال القهوجي ذات يوم والله نحن نشرب قهوة باردة قبل أن يأتي، وبعد ساعة جاء الزبون وقال هل عندك قهوة باردة قالوا نعم، قال أسخنها وأتني بها.

أيا كان ما قاله لك المصري والجزائري، فقد دخلوا المطعم بمفردهم خلال النهار، يا جزائري، أمر رأس لحم ضأن مشوي ووحدة بيبسي، المصري طلب سمك وبيبسي، وأخذ المصري بعض الوقت. قال المصري السمكة تريد أن تسبح، فشفى الجزائري معه وأعطاه دماغًا، فقالوا حتى الخراف تريد أن تتاخم.

قال لك زوج من الجيران أحدهما غني والآخر فقير. الفقراء لديهم المصباح السحري كل صباح يمسحون الغسالة التي تخرج، يقولون مثلك، يطلبون كل شيء في يديك، يقول الفقراء، أعطني كوبًا من الشاي. مسح الرجل الغني المصباح وخرجوا مع الجني، قالوا “أنت مثلك، كل شيء في يديك”. قالوا إنك تريد فيلا على البحر

نكت جزائرية مضحكة جدا مكتوبة

نكت جزائرية مضحكة جدا مكتوبة نكت جزائرية مضحكة جدا مكتوبة نكت جزائرية مضحكة جدا مكتوبة

هذا هو الشخص الذي يصرخ بزافير في كل مرة يذهب فيها إلى المقهى ويقول للقهوجي أضحكني قليلاً…. ويقول ماجي إن المقهى يغلق مركز التسوق ويقولون، “أنا أستمتع بصباح الخير.” » نعم خويا

زوج يجلس أمام المرآة ويضبط حالتهما. قال أحدهم، “من تحب أن يقابلنا” قالوا، “أنا ذاهب”. قالوا لا، وأضاف غدوة، وقالوا إنه للمرة الأولى أجاب لا، وكان يعود كل يوم ويقول هل عندك قهوة باردة قال القهوجي ذات يوم والله نحن نشرب قهوة باردة قبل أن يأتي، وبعد ساعة جاء الزبون وقال هل عندك قهوة باردة قالوا نعم، قال أسخنها وأتني بها.

قال الجوج للمحبسي “أين تسكنون، أجبوا على حذاء جارنا”.

زوج من البلهاء يجلسان أمام المرآة يتأقلمان من حيث الجودة. قال أحدهم من الذي قابلنا

نكت جزائرية عن دراسات

نكت جزائرية عن دراسات نكت جزائرية عن دراسات نكت جزائرية عن دراسات

قال المعلم لطلابه أنتم مستقبل الغد، أنتم مصابيح الغد.

طلب مدرس الرسم من طلابه رسم شجرة عليها طيور وبعد فترة. صفق المعلم لالتقاط الورقة، وقام جميع الطلاب برسم ما عدا واحدة. رسم شجرة بدون طيور. سألته المعلمة لماذا لم ترسم يا ولدي قال عندما تصفق كانت الطيور تطير.

المعلم ما هو تعريف الصخور الرسوبية الطالب الذين يدرسون طوال العام ولا ينجحون.

بمجرد أن أخبر زميلًا من الجامعة أن النتائج لم تُعلن، اتصل به وأخبره إذا كنت بحاجة إلى موضوع، قل أن محمد يقول لك مرحباً، لأن لا أحد يعرف.

طلب مدير المدرسة معلومات عن أحد الطلاب من والده. قال الأب جميل جدا وخجول. لا يحب العنف ونتواصل معه إلا في حالة الدفاع عن النفس.

نكت جزائرية مضحكة جدا

مخزون النكت الجزائرية المضحكة جدا مضحكة جدا مخزون النكت الجزائرية مضحكة جدا مخزون النكت الجزائرية

رد الطالب على امتحان التاريخ والجغرافيا س 1) ما حجم القارة الأفريقية رد الطالب كم يبلغ ارتفاعه س 2) ما هي الحضارة رد الطالب لا حضارة، إنهم يبكون 3) كتب الطالب الدين أرى غير اليهود 4) الموقع كتب الطالب، على الكرة الأرضية أريده أن يكون

رجل مجنون في المذبح، ديالو، من أجل نيميرو في الممثلين، أجاب مالا على مجموعة قالها، هذا نيمارو، ناتا محمد، قاتلوا، لالا، قال، مالا، وقمة تريبوندي.

الأستاذ، كان يصحح أوراق الامتحان، ووجد ورقة كتب عليها “أستاذ، من فضلك لا تفتح الورقة. لم يفتح الجريدة، لكن فضولًا قتله، فتردد في فتحها أم لا، وبعد ساعتين من التردد فتح الجريدة ووجدها مكتوبًا “هل فتحتها يا ابن الكلب “

نكت جزائرية مضحكة جدا بالصور

نكت جزائرية مضحكة جدا بالصور نكت جزائرية مضحكة جدا بالصور نكت جزائرية مضحكة جدا بالصور

كان المدرس يشرح الدرس وسأل أحد الطلاب “إذا فتحت صنبور المنزل ولم يخرج الماء فما السبب فأجاب الطالب” لأن أبي لم يدفع مشروع قانون

قال عنوش لصاحبه هل توافق السائقين الجزائريين هل السائقون الجزائريون ملاحون انزل واعتذر لك ويديك في الحمام وليلتك وابق معه وفي اليوم الثاني يديك في بيتك مقال المؤلف صلاتك من أجلك قالوا لا أستقبل أختي

إذا رأيت زوجتك تأتي إليك بنية شريرة لاذعة، فتقول لك رقي، ضعفي! اين انت اعلى … .. من كتاب ترويض الشر في عالم الخير ص 121

لكي تمرض وسيقوم أصدقاؤك بزيارة دعوى قضائية رفعوها لك، يا كلب 2 استرد نقودي قبل أن أموت 3 عذاب القبر يهلك عليك