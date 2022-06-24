نكت متزوجين خليجية

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هناك العديد من أنواع النكات والنكات للمتزوجين وهي من أفضل النكات بالنسبة للبعض منا بسبب المواقف المضحكة وطريقة حدوثها بين الزوجين أو بين من هم على وشك الزواج. حماة ” أم الزوج أو أم الزوجة. – القانون أو بين الزوج وحماته، وهناك الكثير والكثير من المواقف الكوميدية التي تسبب ضحكة هيستيرية عند سماعها، لذلك يُعتبر أن الأحداث التي تحدث شبيهة بأحداث القط والفأر، وهذا هو سبب تفضيل الكثيرين لهذا النوع من النكات.

نكت عروس الخليج

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استيقظت امرأة ذات يوم وقالت لزوجها اليوم عيد الحب، وحلمت أنك أعطيتني عقد ذهب مرصع بالألماس .. ما معنى هذا الحلم قال لها زوجها،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، في المساء وجدت زوجها يحمل علبة أنيقة وأعطته إياه بمناسبة عيد الحب،،، وعندما فتحته وجدت كتابا مكتوبا عليه …. تفسير الاحلام

بينما كان الرجل وزوجته يسيران في مركز تجاري ضخم … ضاعت زوجته ولم تجدها وسط الزحام .. وفجأة رأى امرأة جميلة فاقترب منها وقال لها .. هل تسمحين لي بالتحدث معك لدقيقة فقط .. فقالت له لماذا .. أجابها، لأنه بمجرد أن تحدثت إلى أي امرأة جميلة أجد زوجتي أمامي وأنا لا أفعل. لا أعرف من أين أتت

الزوجة لماذا قطعت المقال من المجلة بعنوان (كيف تعيش مائة عام) الزوج كنت أخشى أن تقرأه والدتك.

مرة مرتين ما زالا متزوجين وخرجوا ومشوا على الحافة الزوج تشوف القمر يا قمر زوجتي تشوف النيل يا منيل

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رأى تكرونة أسداً. قالت أرجوك لا تأكلني. قال أصلاً ممنوع أن أشوي .. ** أخرجني .. ..

أخبرك زوج فتيات خططة معروفوش أنه هزيل. خطاب الملا جون قاتلتهم والدتهم دروش. عندما جلسوا، قال الأول، “هنا، قطع الخيط. أخبرنا الثاني، أخي، أن الأم لم تلمسها.

ذات مرة، كانت هناك امرأة متزوجة وحيدة جدًا، وكانوا جالسين في منزلهم، جاء زوجها للعمل في مكان آخر. أخذ الرجل زوجته الوحيدة وسافر وجلس في منزلهم الجديد، لكن المشكلة أن نافذة الحمام مكسورة، فأخبرته زوجته أن نافذة المرحاض مكسورة ودع الجيران يراني. النافذة مع ماله من أجمل وأروع المزح، ويحبها كثير من الناس. هذه واحدة من أفضل النكات الجميلة.

قال رجل لزوجته “عندما أحرق الولاعة أمام الأولاد فهذا يعني أنني أريد أن أنام معك ..” وفي اليوم الثاني وقع في الحب مرة .. ومرتين .. ثم ثلاث مرات. فقام ابنها وقال لأخيه شفي أمك قبل أن يحرقنا أبوك.

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نكت متزوجين قصيره

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كانت متزوجة ذات مرة، لكنها كانت تخون زوجها وزوجها أحمق. المهم أن زوجها ذهب للعمل وجاء وكانت مرتبطة بأحد. فقالت له “هيا يا جوزي. امشي” ثم دار حولها الرجل. بعد ذلك، نسي زوجها مفتاح العمل. عاد وطرق باب المنزل. فأجابت من قال هذا أنا محمد جوزك ركضت وركضت. كان عشيقها في الخزانة وفتح لزوجها. لقد تغير مالك مظهرك. لماذا قالت إنني غاضبة منك لعدم شرائي ملابس قال لك ممنوع أن يكون لديك وجه أخف فقال لها رداء الوادي، رداء أخضر آخر.

قال رجل لزوجته ما رأيك في صدقة فأجابت المرأة كيف الحال قال الزوج كل يوم أقبلك قبلة كبيرة وأعطيك درهما، وافقت المرأة. وفجأة علم الزوج في نهاية الشهر أن زوجته تسعون درهما !! قال له أين وجدت هذا المال قالت له اخرس، أبو أحمد جارنا تحت رعاية الجمعية.

صعد رجل إلى حافلة وجلست معه امرأة. كانت تحاول إرضاع ابنها، ولم يفعل ذلك. في كل مرة كانت تخبره إذا لم تأخذه، وإلا سأعطيه للرجل. وهكذا، حتى وصول الحافلة، قال له الرجل “لم تعطني، ولم تسمح لي بالنزول عند المحطة”.

نكت سخيفة

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ردت عليه ضفدع وقالت “هناك ضفدع قليل الأخلاق. الجميع، أذهب إلى هناك ويغتصبني. ذهبت إلى هناك بالأمس واغتصبني وذهبت إلى هناك اليوم. لقد اغتصبني وسأذهب غدا. ستعمل معي “.

ذهبت امرأة عجوز إلى المستشفى مع ابنها. فحصه الطبيب وقال لابنه – أمك تعاني من الوحدة ويجب على رجل في الخمسين أن يتزوجها. كانوا في الخارج. قالت والدته – هل سمعت يا بني ما قاله الطبيب ساعدك الله. وإذا قابلت رجلاً في الخمسين من العمر … سوف يمسك بك اثنان من الآباء الخمسة والعشرين.

شخص ما عاد إلى المنزل سمع زوجته تخونه. انتظر دقيقة. الرجل الذي معها يقول إنه الأفضل، لا أنا ولا زوجك. قالت، “جوزي”.

وجد سعيدي واقيًا ذكريًا في حقيبة زوجته وقال أيتها المسكينة، ألا تعلم أن جميع الأدوية للرجال لها آثار جانبية باستثناء الفياجرا التي لها أعراض “أمامية”.

نكت مضحكة وجريئة

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دخلت امرأة عجوز إلى متجر يبيع أعضاء اصطناعية، وأخذت لفة من المتجر، ولفتها، ثم سألت الموظف، “من فضلك، ما هو اللون الأحمر أعلاه”

سألت وحدة أخيه لماذا والدتي وأبي في الغرفة لمدة أسبوع قال لا أعلم. هو ضحك. سألته لماذا تضحك. قال أبي طلب مني الفازلين وأعطيته علكة!

كان أحدهم جالسًا في أمان الله يقرأ الأجراس، وفجأة جاءت زوجته وضربته ببطانية على دماغه .. تصرخ !!! الزوج ما هذا يا بنت حلال لماذا الزوجة ما تلك الورقة التي في جيب بدلتك مكتوب عليها سوسو الزوج الفتاة الحلال، هذا هو اسم الحصان الذي نشجعه في السباق! الزوجة .. صدقت وبعد أسبوع كان الزوج جالسًا في أمان الله يتلو الجرسين، وفجأة جاءت زوجته وضربته ببطانية فوق رأسه !! آخر الزوجة “الحصان الخاص بك على الهاتف.

سافر زوج وعاد والتقى بصديقه في منزل زوجته وقتله، فأجابت زوجته وقالت “غبي، غبي، غبي”.

الشب الخاطب !! مثل والدي الذي كان معه دراجة وممنوع الركوب قبل نهاية الامتحانات

محششين الخليج ارضاء

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هو وحده خلع بنطاله ورماه أمام زوجه المحشش وقال أشعر أنني نهى عنه !!

أبو العبد مضى شهر. أحاول بيع هذه السيارة. لا أعرف كيف أبيعه. أبو العبد ما ماركة السيارة أبو العبد رينو 5. أبو صطيف هل يوجد من يشتري سيارة رينو 5 مؤرخة، إذا أزال متجرك ماركة رينو ووضع علامة مرسيدس مكانها، فسيتم بيع السيارة معك بعد شهرين. ابو العبد مع ابو سطيف. أبو صطيف إن شاء الله بعت السيارة يا أبو العبد أبو العبد ما رأيك في من يبيعها مرسيدس

جلس أبو العبد وأبو استيف وأبو عنتر في مقهى وهم يغنون لأبنائهم أبو استيف ظل ابني مرة واحدة تحت ميابو عنتر لمدة 5 دقائق ظل ابني مرة واحدة تحت ميابو العبد لمدة 10 دقائق. نجل البحر لمدة عام. نزل تحت الماء وما زال ما خرج.

كان الدكتور هوب يقوم باختبار المجانين الذين لديه، لذلك ذهب إلى المسكن ووجد المجانين جالسين على السرير، وسأل ما هي المشكلة. قالوا له الجهال يفكرون في حالتهم في قدر. وهم مصباح وكرسيه يطير. فوجد واحدًا جالسًا على سريره، فقال طبعًا هادي عاقل، فسأله لماذا تجلس قال لأني قيدت في قاع الإناء.

نكت خليجية تضحك

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قال المعلم للطالب أراني هذه العبارة “اصطدم بالطفل الصرصور. التلميذ الضرب بعمل إجرامي فالولد هو الابن المحرم، أما الصرصور فهو كريكيت مشلول وعلامة.

الشباب في فترة راحة. فقال لهم أحدهم من يخاف امرأته جالس عن اليسار، كلهم ​​وقفوا إلا واحد، فقال له لا تخاف من امرأتك ..! شتم والداي والديك.

قال كويتي لأخيه سأتزوج لبنانية لأن اللبنانيات مثل التفاح. أو سوريا لأن المرأة السورية مثل الدراق. فأجاب التفاح والخوخ عمرها يومين فاسدة. خذ كويتية مثل (التاريخ) لمدة خمسين عاما. انشر الايجار “حملة الجبر”