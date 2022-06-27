نكت متزوجين مغربية

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نكت زواج مغربية

نكت زواج مغربية ونكت زواج مغربية ونكت زواج مغربية

كانت إحدى النساء تسير بالقرب من الشوافة .. أجبر رجلها على ضربها لمدة خمسة أشهر بالغبار .. وسحرها لتتولى زمام الأمور. قميجتو (قميص) .. تقول له أن تكون هانية من خلال الموقع الرسمي. في اليوم السابع سمعت طرقا على الباب .. تفتحها وهي تلقت kauri (غريب) .. فقالت له ماذا تريد يا سيدي قال له أريدك … (حيث الزجاجة هي روح المينا – المستعملة).

قلت هذا هو أو رافقت Gaden Kaitesrau Vdrupa أو Hashmanin. صمتوا بعض الوقت، وقال لها قولي لي شيئًا لطيفًا .. قتله سكارا. قالوا لا يوجد شيء مثل تجمع مقاتلينا سيتافيت.

قال أحدهم لصاحبه هل رأتني المرأة واقفا كل يوم تضرب زوجها بالحذاء !! .. قال لها كيف عرفت الجواب هي زوجتي

ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺰﻭﻭﺝ ﻭ ﻓﻴﻴﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺍﺍﺱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﺑﺎ ﻭ ﻭ ﻛﻴﻌﻴﻂ ﻣﺮﺍﺗﻮﺍ ﻓﺎﻳﻦ ﻓﺎﻳﻦ ﻓﺎﻳﻦ ﺗﻴﻨﺎ ﻑ ﺑﻴﻴﺖ ﺍﻧﺎ ﺍﻧﺎ ﺧﺪﻡ ﺍﻟﺨﻼﻁ ﺍﻟﺨﻼﻁ ﻣﻬﻢ ﻛﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻳﻤﺸﻲ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻧﻬﺎﺭ ﻛﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻛﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﻬﻢ مرة واحدة في البداية مرة أخرى

ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﺮﺑﺖ ﺭﺍﺟﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻓﺮﺩ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺣﺒﻴﺒﺘﻰ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺖ ﻣﺤﺒﺘﻚ ﻟﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﺑﻐﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﻭﻫﻰ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﻣﻌﺎﻩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﺟﺒﺪﺍﺕ ﺟﺎﻟﺴﺔ نزل نقرأ

نكت مغربية

نكت مغربية نكت مغربية نكت مغربية

عادت إحداهن إلى صاحبها أختي نار، ها هي جارتنا آش طاير، حتى بالنسبة لي. حتى ابنك، كيكمي، يجيبه لدي ابن.

توجهت وحدة إلى موقف سيارات الأجرة وقالت لمركز سيارات الأجرة “تصميم لإيران”. قال “مول التاكسي في إيران. حنا في المغرب. كيف نوصلك إلى إيران” يقودني إلى مهمة دينية في إيران، حتى يتمكن من رؤية مركز سيارات الأجرة هناك. قال بلاتي بلاتيراني، إلتقيتها. قل كاوكا. يا ويل صنعتني

اتصل موظف عن طريق الخطأ بهاتف مديره في العمل وقال، “أحضر لي بعض الشاي إلى مكتبي بسرعة ولا تتأخر أيها الأحمق.” فأجاب المدير أتدري لمن تحدث قال الموظف لا أقول له أنا رئيس المنظمة، لكن الموظف رد عليه، وأنت تعرف إلى من تتحدث قال المدير ليجيبه. الموظف شكرا لله.

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نكت محششين مغربية

محششين مغربي يمزح محششين مغربي يمزح محششين مغربي يمزح

كان لديهم زوجان، رجيم، وروح لكسرها. أين ذهبت لتقولها في سبيتار هل يقول لماذا أنت بخير يا مالك هل كنت مريضة

رجل عجوز يمشي يزور صديقه مع إنعاش، وفجأة بكى اليابانيون وقالوا “تشن يون تشاااااااااااااااااااااااااان.

يعينه رجلا محجما وصيا على المسجد وفي نفس اليوم هل له علاقة به وكلما جاء وقت الصلاة كان يغلق المسجد ويكتب على الباب “مغلق للصلاة”.

هذا من البراكين التي نالت درجة الدكتوراه في علم الحيوان الا ان الاساتذة ديالو متيجوش او هم يخبرونه بشيء عن تجربة ديرلينا … جاء البركاني الى احدى القطط حيث صفق وهو جاء الى هو، أو عندما يقطعها، ضربها الرجل الأول، عندما أتت لتقطعها، صفقها الرجل الثاني، جاء الرجل الثالث ليقطعها، أين قطعها الرجل الثالث ، المخلب الرابع، أين يصفق له، أو يخبرهم، نستنتج أنه عندما نقطع القطة على أربع، يفقد حاسة السمع.

نكت مغربية سياسية

نكت سياسية مغربية نكت سياسية مغربية نكت سياسية مغربية

الصحفي ما هو السبب المباشر لضعف الاقتصاد المغربي.

اتصلت زوجة رئيس الوزراء بزوجها وقالت قد يكون لدينا شعفار في المنزل. فأجاب إنه لأمر مدهش، مع العلم أن جميع الوزراء حاضرون معي في الاجتماع

لماذا لا يعاني القادة العرب من نزيف في المخ لانهم ليس لديهم عقل

تعريف المساواة (C’est un mot de deux syllabes, la mousse et c’est un outil avec lequel il coupe la langue de tout citoyen qui attaque le gouvernement et ses alliés c’est le mot qui vient de ce citoyen quand il se coupe اللغة)

الحفثارت المفتذرة بالصحاريز المهشة من الوطن العربي يعني ما هي دولة عربية (توضيح لجيم) العالم العربي. الأغنية التي تأتي عندما تخسر مصر أمام تونس بسبب الروح الرياضية.

نكت مغربية شجاعة

نكت مغربية شجاعة نكت مغربية شجاعة نكت مغربية شجاعة

هذا واحد من مولات التاكسي، ساباتو خان ​​، سولو الكيليان ديالو، حصان حصان في المحرك، اطلب التاكسي، فقال له عشرة خيول، أجب على الكلى يمكنك أن تموت من أجل واحد منهم.

هو مغربي ذهب إلى القمر … مني غادي فقد الصاروخ أو سقط في صحراء سيناء … أظلموا ووصل إلى القمر .. أحد الشباب جاء للمصري أو يقول له له (تموت من الشمس) .. أجيب صديقنا بشرف .. (ونحن عشب الأرض).

أخذهم أحد السبيتر ديال الحمام إلى شانتي باش ليرى من هو بيت الروح. قالوا لهم لمن حصل على شيء Tonobill. نمنحه طريف ديال مرخا كل ما يصل إلى اللوزتين، وأحدهم غادر كروج على اللوزتين قالوا إنها مول العقل.

هو من العرب الذي يريد أن يتزوج من ولدين ولكنهم لا يريدون الزواج هداك الله للزواج لا يا با، رد عليه أبوه بالصراخ انظروا لا تريدين الزواج الزواج.

عالم النكت المغربية

عالم النكت المغربية عالم النكت المغربية عالم النكت المغربية

قال مارتو إن أحد الأساتذة سافر مع ماراتو إلى السينما واشترى رقائق البطاطس، “تذوقني”. أعطاها حبة شيبس فقالت “زدني”.

Un، السيد Dial، English Sol، طالب أريدك أن تقول شيئًا. تعال الى هنا. ماذا تقول لماذا فأجاب الطالب لماذا هو هنا قال لماذا المعلم وأريدك أن تقول، “لماذا ستعود إلى بلاستو” ” ماذا تقولون قال، “لماذا نركض إلى بلاستو، أين كان، ولماذا قلنا كم عددنا”

رأى أحد الأعشاب لوحة مكتوبًا مزرعة أبقار دخلت يسول إلى المزرعة كيف تزرع الأبقار المركز التجاري في المزرعة رجل يبصق عليه. قال لماذا رشتم التراب بالسكر ونمت الأبقار مشى وغرس أبقارًا ورشّ الأرض بالسكر، وفي الصباح وجد الأرض مليئة بالنمل، فقال يا عسل للأبقار.

نكت مغربية مضحكة

نكت مغربية مضحكة نكت مغربية مضحكة نكت مغربية مضحكة

قالت امرأة مشوهة في الأنف “هل رأيت إنسانًا بجمالي ولطفي” فأجابها زوجها “إنك حقًا يا عزيزتي ملاك سقط من السماء، ولكن على أنفها.

اشترى أحد أفراد عائلته بارابول بدافع الافتراء. أخبرهم أنه حتى جاء أحدهم إلى السطح عندما اشتريت كلبًا جائعًا كبيرًا، خرج أحد أفراد عائلته للاستكشاف، بعد أن نزل من السطح وتعرج وارتجف خوفًا من الخوف، سألته أسرته رأيت الكلب قل لهم لا رأيت الطبسيل يأكل هناك.

والدة المرأة هي في سن القراءة، وتكافح الأمية. قابلها ابنها بينما كانت تتناول حبوب منع الحمل. فقال له ابنه أهذا سيء

نكت مغربية مضحكة جدا 2022

نكت مغربية مضحكة جدا 2022 نكت مغربية مضحكة جدا 2022 نكت مغربية مضحكة جدا 2022

قالت لها إحدى المكلخة، مستهزئتها، ماما هذا جيب لي، 5 دراهم طحين، هيا، الفتاة ستتخرج، فقالت لها مرة أخرى، هنا 5 دراهم. واحد تركوا جيبي مع الزبدة، البنت تمشي أو عادت إلى والدتها، أين العمل الجبري

نأكل بدون أن نقول بسم الله … في يوم من الأيام إنه مثل الكسكس بالضرر … ونهز قطعة واحدة باردة.

قال أحد مدرسي المرحلة الابتدائية، ديال، للتلاميذ ديالو أنتم رجال المستقبل، أنتم أنوار الغد، ويوقف أحد الطلاب ويشير إلى صديقه الذي يغفو على الطاولة، د بينهما استاد الاستاد، ها هو واحد من الثيران.

كانت امرأة تتخاصم مع زوجها فقالت له ليتني تزوجت من إبليس. الزوج رفض القانون. لا يجوز للمرأة أن تتزوج من أخيها هههه.