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بسبب روتين الحياة الممل، أصبح الحزن شيئًا أساسيًا في حياتنا. هناك أوقات نعتقد فيها أن الحياة عبارة عن كل التعب والبؤس، وأصبح الفرح والسرور من الأشياء الصعبة التي يمكن الحصول عليها بسهولة. في هذه الأيام.

الضحك من الأشياء التي يجب أن نبحث عنها للتخلص من الملل والحزن، فالضحك حتى في الأوقات الصعبة أصبح مهمًا للغاية لأنه يزيل الطاقة السلبية فينا ويجدد روح السعادة فينا .. التفاؤل والأمل.

الضحك مفيد جدا لنا حتى على المستوى الطبي لانه يقوي عضلة القلب لانه يحفز الدورة الدموية ولذلك يسعدنا ان نقدم لكم من خلال موقع الحلم مجموعة من اروع النكت المضحكة التي ستجعلك عيون دامعة من الضحك نتمنى أن تستمتع بها ونأمل أن تنال إعجابك.

نكت محششين قصيرة

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رجم وسيم حقيقي خرج من كنتاكي ومات ضاحكًا، قالوا، ما هو أموالك قال ضحكت عليهم، وأخذت منهم وجبة عائلية ولست متزوج

عاد بعض السكارى إلى المنزل في وقت متأخر وأيقظ زوجته وقال “هل وضعت الليمون في القفص” قالت، “لا. قال لا، فعصرتُ الكناري الأصفر.

رجم ضرب شرطي … والشرطي مات !!! ذهب الرجل المحجور للاتصال بالرقم 999 وقال لهم أردت إخباركم بأنك على الرقم 998

3 جرذان وليمة، الأول يقول أنا سم، لا يؤثر عليها باستعماله كسكر، والشاي الثاني أحلى.

قالوا له رجمًا ما رأيك في الزواج المبكر قال يعني كم الساعة !!

العشب

نكت محششين سعودية

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قال رجمًا لرجم إني برد بسبب التكييف، فقال نعم وأنا محمد من الرياض.

صادفت المذيعة رجما في الشارع ودار الحوار التالي بينهما المذيع هل تدخن المذيع ماذا. المعلن كم عدد الصناديق في اليوم محشش 4 المذيع كم هو الصندوق المذيع 9 ريالات المذيع يعني تقضي 36 ريال على الدخان في اليوم .. يعني 1456 ريال في السنة كم سنة دخنت إذا لم تدخن، يمكنك شراء سيارة فيراري الآن.

علمها كيف تشرح لطلاب الصف الثالث وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف والبريد الجوي والفاكس. رفعت إحدى الطالبات البدويات يدها وقالت عبلة حنا، لدينا فاكس في المنزل. شجعتها المعلمة على إنهاء حديثها وقالت لها كيف تستعينين به قالت الفتاة دهن بها ظهور والديها.

هناك أناس محجرين يجلسون في خيمة. قالوا أردنا مباراة. قال أحدهم، “سآخذك”. جاء ودخل من الباب الثاني. قال، “ليس لديك مباريات.”

طلاب صغار في أمريكا توفي والد أحدهم، وكانوا في حيرة من أمرهم كيف يعلمونه. كان أحدهم غير مهذب. قال علمت، ذهب ليرى من مات أبوه، فقال له متى رأيت أبيك آخر مرة قال قبل شهرين قال الجلف أعلمني إذا رأيته ثانية.

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نكت محششين 2022

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5 وكان قوم رجموا يغادرون في الصلاة، وعطس أحدهم وقال سبحوا الله. قال 2 / بارك الله فيك.

عندما تغني حافي القدمين، نسمع صرخة الطيور، ونرى الخيول تمتص الرحيق من الزهور، والأغنام تحلق في السماء.

شخصان عالقان فوق برج العرب. قال أحدهم إذا سقطت كم يستغرق مني الوصول إلى الأرض قال الثاني ثلاثة أيام، قال هل تفكر في الموت يموت لثلاثة أيام بدون أكل أو شرب !!

هي وحدها قالت لمالكها المحجور أنت شجاع وفاقد العقل آه لو رأيتني أيام الغزو لما كنت شهيداً.

نكت محششين مصرية

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سعيدي أمريكي وياباني تجول في الصحراء لمدة ثلاثة أيام. وفجأة ظهر لهم الجني وقال لهم “لماذا لديكم طلب لكن الأمريكي قال إنني أريد الذهاب إلى بلدي وفعل الجني”.

محشش اشتريت شريط تامر .. وخرج الشريط بشكل صارخ .. ضعه في الشريط وحين بدأت الأغنية تتكسر! غضب الحاصد وذهب إلى الشريط وقال تامر وحياة والدك لم يحتفظوا بالأغنية، لذا اخرس ….

رجم اثنان دخلا صيدلية .. الأول قال للصيدلي أعطنا شاورما .. قال هذه صيدلية ولا نبيع طعام .. أجاب الثاني وقال طيب يا دكتور .. إنها رجم. قدمنا ​​فلافل. .

قال ماستول لمالكه، “أخي، بالأمس دخلت في فيلم هندي، رجل ضخم وستة يمشون. وجدوا طفلة في حضنه. أخذوها وربوها حتى تكبر، وفي النهاية أمهم خرج ..

الرجل المحجر يواسيه أحد أصحابه فيقول لأهل الموتى كيف ماتوا

نكت محششين 2022

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رجع بالحجارة إلى البيت وقال لأمه ابتهجي فقالت له قال “اشتريت جهاز استقبال HD. قالت من أين لك المال قال إنني بعت التلفاز

سمع شاب جالس على الأرض أحدهم يطرق على الباب فقال من قال أنا حفيدك فقال أتريد مساعدتي ما تقصد

انزعج حجر اسمه سالم في منزلهم وفكر في السفر في طريقه إلى المطار. ورأى لافتة كتب عليها ارجع إلينا سالم. ذهب إلى المنزل باكيا.

رجم، ذهب إلى عمه ليحييه / جلست زوجة عمه معهم ونظر إليه وضحك! قال محشش حركة يليل الدهون ممنوع الحب

سالو واحد يرجم يو تعريف الاسرة قال هم جماعة عندهم مفاتيح بيت

رجمت زوجته بالربع، فنادت، وقالت تعال بسرعة، أطفالك مرضى. عاد مستاءً ورأى لافتة على الطريق “لا تستعجل أطفالك في انتظارك.

نكت محششين 2022

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سأله المخرج رجمًا لماذا تأخر قال والدي يتحدث مع أخي المخرج / وما هو دخلك قال الرجل المحجر / يتحدث مع بنعلي هههههههههه

سأل رجل محجر ابنه هل سقيت اليرقات في الخارج الابن لا، العالم مبعثر. . . . الأب حسنًا، أركب سيارة الجيب ذات المظلة وانطلق بخرطوم المياه دون أي اعتذار

رجم مثل الملكة. سألها ما هو شعورك بعد الملكة قال أقسم بالله، أشعر أن لدي بثرة تقلصت، سيمرض والده، وأمره ألا يركبها أكثر من البراهين !!

رجم يوم زفافه، وبعد أن غادر الناس وعاد إلى المنزل، وجد العروش جالسة.

فتاة تزن نفسها وقفت على الميزان ووضعت جنيهًا للأسفل، وكانت تزن 74. خلعت الحذاء ولبست رطلًا آخر، وخرج وزنها 72.5 😀 خلعت الغطاء الجليدي والجوانتي والخفية، ونزل رطلاً فكان وزنه 72.25. خلعت السترة ولبست رطلًا آخر، وكان وزنها 71 رطلاً. 50 باوند

كان في وحدة من الجيش مع جنود جدد وكان معهم جندي رجم بالحجارة. وأعلنوا في الوحدة زيارة قائد الجيش وأبلغوا الجنود. إذا سألوا القائد عن عمرك، فأنت تقول 81 وخدمتك، فتقول سنتين. جاء القائد ووقف أمام الجيش العائم وسأله كم عمرك، فأجابه لمدة عامين، فعاد وسأله كم خدمتك أجاب 81 سنة، فقالوا للقائد أنت مجنون ولست غبي أيها الجندي فأجابه من الجانبين يا سيدي

نكت محششين 2022

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محشش، مستاء من خطيبته، رسالتها، كاتبة، إلى هناء، تعرضت لحادث وتوفيت، أرتاح الآن !

قال قائل لأبيه واو، هل تعلم ما هو الشبه بينك وبين القملة ^ _ ^ … فقال ماذا يا بن الجازمة …… قال كلكم الاثنان على رأسي. من فوق يا حاج.

رجمت تبيع في غرفة نوم، أحضرته وحده، ومزقته من قلبها، وقالت أعطني سرير أبو نفرين.

رجم في درس لغة انجليزية، قال له المعلم إذا طلبت من أحد أن يأتي إلى هنا ماذا ستقول له قال الرجم تعال إلى هنا. المعلم يقول طيب ماذا لو قلت له ان يذهب ..

مصدوم بالحجارة 2 الأول ميت والثاني يتثاءب قال المحجور انظر إلى أخيك، إنه ميت، لم يقل أي شيء

نكت قصيرة

نكت قصيرة نكت قصيرة نكت قصيرة

قام الديك بقذف الدجاجة وقال، “يا امرأة مسكينة، يأخذون بيضك دائمًا. قالت له اخرس!

وجد قاطع حجارة يسير في الشارع عمودًا من الضوء مكتوبًا عليه شقة للإيجار. جلس يقرع العمود حتى أتته حشيشة ثانية. فقال له ماذا تفعل هنا قال له أصلي، وجدت شقة للإيجار مكتوبة عليها.

مرة واحدة ترك مدرس الرياضيات ولدين واستنتج الثالث.

بمجرد أن وجد السعيدي مقهى إنترنت به ساعة مكتوبة عليه مقابل 10 جنيهات. فدخل وقال اذهب ضد مئة.

انتحرت دجاجة وكتبت في وصيتها، دع ماجي تستغلك.