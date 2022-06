نكت محششين 2022 – نقدم لكم اجمل النكت السعودية 2022، نكت 2022 تموت من الضحك، نكت جديدة 2022، نكت محششين 2022، نكت محششين جديدة، نكت سعودية 2022، نكت مضحكة 2022

للنكت دور كبير للترفيه والخروج من جو الاكتئاب ورسم الابتسامة على الوجوه، ومن المعروف ايضا ان النكت تعمل على تقوية عضلة القلب وتساعد على الخروج من الهموم والمشاكل حتى قليلا من العالم .

وبمجرد مشاهدة رجل رجم بالحجارة أثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد، سمع المعلق يقول هدفًا لرونالدو، رد المحجر بالحجارة وقال “هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن الاسم الأول لرونالدو هو صالح”.

ذات مرة قال السعيدي لزوجته نكتة. قالت هههه هاي حبيبي، أجابها وقال ها ها أنت مطلقة يا حبيبي.

مرة وحيدة، كرهت نفسها وهي تمشي، قالت، “إنه أفضل مما تستحق.

ثلاثة حشائش تلعب في الطريق، وبعضها خاض مرتين باللغة العربية

ذات مرة بينما كان يمشي، وجد الفانوس السحري. اقترب منه العفريت وقال “لديك أمنية. يمكنني أن أمنحك”. قال الرجل “أريد حلاً لمشكلة الحروب والصراعات، والدول تحترق، والشعوب تموت”. أجاب العفريت “ما هو الموضوع الصعب” وقال للشيطان، زوجته هي زوجتي، وعاش معها عشر سنوات، ويصلح مظهرها قليلاً، حتى نكمل معها. نظر الشيطان إلى الصورة بقوة وفكر لبعض الوقت وقال إنك قلت شيئًا عن الحروب والصراعات

كان أحد أهلي في أمريكا وعاد وجلس هناك يخبر أسرته عن الاحتياجات الغريبة التي رآها أثناء وجوده هناك وأخبرهم في أحدهم أنه سقط من أعلى مبنى كبير وقوي وبقي لمدة ثلاثة أيام حتى وصل إلى الميدان، سألته والدته حسنًا في النهاية، مات أم لا. لم يجبه والده وقال له لمدة ثلاثة أيام لن يأكل ولا يشرب، سيموت بالتأكيد.

سعودي ولبناني يفقدون زوجتيهما. سأل السعودي اللبناني هل زوجتك زوجتك قال اللبناني “تنورة خفيفة وضيقة قصيرة نصف فخذها، وقميص أبيض بكتف شفاف شفاف يظهر صدره .. هل تلبس ملابس زوجتك قال الله لا يرفضها. دعنا نذهب لرؤية زوجتك

رجموا بالحجارة وفتحوا الثلاجة ورأوا الجلي المرتعش مات من الضحك، وقال لا تخافوا من شرب الماء.

اثنان رجم، يسأل الآخر عندما ولدت. قال الجمعة. قالها يا غبي. الجمعة يوم عطلة رسمية.

اتصل حوتي بالخطوط السعودية وقال كم تحلقين شعرك ولحيتك قال الموظف أخي أنت على الخطوط السعودية قال الحوطي أعلم ولكن أنتم كاتب في الجريدة.

هناك مدرس يدرس في المدرسة الابتدائية. سأل أحد التلاميذ هناك طائر ناطق، وأول حرف منه هو الباء، أجاب طول التلميذ الببغاء، قال ممتاز .. اسمك الطالب أحمد .. المعلم أين يعمل والدك يسأل المعلم سؤالاً ثانيًا حيوان بطيء والحرف الأول من اسمه سين .. يجيب أحد الطلاب سلحفاة .. المعلم ممتاز .. اسمك فقال “أين يعمل والدك الطالب مهندس كيف يرى المعلم أبناء المهندسين ثم يسأل المعلم السؤال الثالث هل هو طائر له أجنحة أحد التلاميذ يستجيب بسرعة تمساح .. المعلم يرى هذا الأحمق .. اسمك أحمق يجيب الطالب مصطفى .. أين يعمل والدك أيها الأحمق الطالب رئيس قسم الذكاء والله حبي التمساح التمساح. إذا فعل حيله قليلاً، يمكنه الطيران

ذات مرة، التقى جورج قرداحي، صاحب البرنامج Who Will Win the Million، بزوجته الحامل وأخبرها بمن تطلب المساعدة. قالت لصديق، قال “الحمد لله لا بين الحضور”.

ذات مرة أثناء امتحان اللغة الإنجليزية، سأله المعلم، “كيف تقول لشخص يفهم هنا في اللغة الإنجليزية، أقول تعال إلى هنا.” قال المعلم، جميل. ثم سألوه كيف تأمره بالذهاب إلى هناك

مرة فتاة تسأل والدتها لماذا ترتدي العروس اللون الأبيض في يوم الفرح تقول الأم لأنه أجمل يوم في حياتها تقول الفتاة الآن أعرف لماذا يرتدي العريس الأسود في يوم الفرح

ذات مرة، كسولًا جدًا، ذهب لرؤية الخالق بينما كان جالسًا على الكرسي أمام رأسه. سأله الخالق عن الشعر أو اللحية. قال قرصة. قال الخالق ارفع رأسك.

يقال إن حفلة بريطانية ابتسمت لمدة 40 عامًا لأن الضحك لا يجعل وجهها يتجعد، وإذا سقطت صديقتي على الأرض، سأضحك لمدة يومين.

حوار بين حليمة الفتاة قال أبي أريد عياره أريدك. ذات مرة، ابنك يريد دينار.

معنى كلمة “فيسبوك” هو توقف عن الدراسة، ص يا بني ماذا تعلم س يبكي اليوم غدا ندرس بدون دراسة، ونعتمد على نفسك، و حتى لو ذكرت مثل كذا وكذا يسقط.

رجل وزوجته جالسان على الفراش سألها بماذا تفكر أعطته نظرة مغرية وقالت، “نفس الشيء الذي تفكر فيه”، قال، “تريد أن تتزوجني، يا بلي”.

نزل سائق التاكسي لإحضار السجائر. قابله. أزال الحاجب من السيارة. عندما عاد السائق سألني لماذا أخذتها بعيدًا، قال، لقد رأيتك. ، العمال ينزلقون. قلت عندما ألهيك لأنك متعب.

محشش كاتب. أود أن أتعلم لغة الحيوانات. فجاء أحدهم ليجيبه وقال أهذا طموحك قال نعم، ليفهم أمثالك قطع جبهته.

غمز لبيده لزوجته وقال اطردوا الأولاد من الحجرة، صاحت زوجته من ينام فأنا أعطيه 100 ريال .. زوجها ينام أولاً.

سألوا رجيمًا لماذا تخرج بطاقة الصراف الآلي قبل النقود قال الرجم لأن الناس إذا رأوا المال ينسون كل شيء أمامهم.

يحلم الرجل المحجر بأن هناك من يضربه في الحلم. قام من نومه وذهب إلى شقيقيه وقال لهما لننام سريعا حتى نلحق بهما.

سرق ابن عرس هاتفه، واتصل بالشرطة، وقالوا “لا تهتم إذا أخرجناه، حتى تحت الأرض، وعندما يصل إلى المنزل، رأى عمالًا يحفرون في الطريق، وذهب وقال لهم شدوا أبراجكم إنها مجرة ​​سوداء.

رجم صديقه بالاتصال به ورد مابي، فيبعث برسالة “نسيت هاتفي في المنزل”.

ذات مرة رُجم شخصان بالحجارة أثناء سيرهما في الشارع ليلاً بعد أن أنهيا قاعدتهما. وبينما كانوا يمشون، رأوا عشبين يجلسان على الرصيف ويصطادان على الأسفلت. قال الأول لزميله انظروا إلى الحشائش التي تصطاد في الأسفلت، قالوا يا عم، هل ستبكي رباعي

سأله راشد أين تعيش فقال لهم أتعرفون بيتهوفن، فقالوا هل تعرفونه قال لهم المنزل المجاور له.

عاشق يقوم بتجربة، مثل عالم، ذهب إلى حمامه وقال، “اصمت، إنها تطير. في اليوم الثاني، ذهب إلى حمامه، وقطع ريشه وقال “ششههه، هذا هش.” سارية! ملحوظة عندما يفقد ريش الحمام فإنه لا يسمع.

ذهب رجل محجر إلى الديسكو، وفي كل مرة يشرب، كان يرى فتاة قبيحة في كل مرة يفعل نفس الشيء، كالعادة، ذهب إلى الديسكو وبدأ يشرب ويرى الفتاة، فذهبت إليه الفتاة لتسأله هي لماذا في كل مرة تأتي إلى الديسكو كانت تحدق في وجهي قال لأنني أمسك بك كيف تعرف أنك قبيح، عندما تصبح بيل، فأنا أعلم أنني شربت كثيرًا

ذات مرة، كان مريضان يتحدثان مع بعضهما البعض. الأول لماذا تقف سيارة الإسعاف أمام المخبز الثاني رغيف خبز يمكن حرقه.

حضر حجّار حفل زفاف، فسأل فتاة إذا أرادت أن ترقص، قوام الفتاة، وجلس في مكانها وقال لها تعبت من الوقوف حتى ينكسر ظهري.

كان هناك شخص بخيل في طريقه لزيارة والدته في المستشفى، ووجد الباب الذي كتب عليه “ادفع، سأحزم أمتعتنا” وعاد.

قام قاطع الحجارة بتحريك إناءه وكسر. جاء المسؤول عن المتحف راكضًا. قال له هذا البيت الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ينهدم، فقال الرجل المحجر خفتني، لعنك الله. أعتقد أنه جديد.

قبض شرطي على رجل رجم فقال أين تسكن قال مع أخي، قال “أين تسكن” قال معي، قال “أين تعيش أنت وأخوك” قال مع البعض.

قام أحد الأشخاص الذين عملوا كسائق تاكسي بالتشاور معه، ووقف وسأله “إلى أين أنت ذاهب فقالت له المهندسين. قال، “روحي، لكنك لن تتأخر.” »

ذات مرة أعجب بجاره وتوفي زوجها. قرر أن يخبرها. طرق بابه. فتحت الباب ورأتها بدون مكياج. أصيب بالصدمة والارتباك. لا أدري ماذا أقول. سألها، ليس هناك أخبار في الآونة الأخيرة.