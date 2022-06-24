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وهو من آل مكلخ الذين سقطوا قبل أربع سنوات. فجاءت الاعدادية للمدير فقال له لماذا تريدني أن أبقى متعلقا بهذه المدرسة فم لقد كان فأسًا أعطيناه للطبيب “.

إحدى بناته، سولات، ديال أستاذ العلوم الطبيعية. ما هي قدرة الفتاة على الولادة في سن 16 قالت له نعم. تقول الفتاة إنها تبلغ من العمر 14 عامًا. قال له المعلم لا، هل يتحرك قال أحدهم، “نعم، لقد أخبرتك، أنت لست خائفًا.

إحداهن تعانق برجلها فقالت لها لا تكن خدك لا خدك، فتقول لها قدمها لا يجوز للمرأة أن يسب أخيها.

كان من الناس الذين سقطوا على الباب، فذهبوا إلى الطبيب، واستداروا وأعطوه بومادة، قالوا شحم الصحن الذي وضعته عليه، هو فقير، شجاع الشهادة، هههه

نكت مغربية ضائعة 2022

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أطلق سراح هذا المجرم من السجن، أغلقت جميع محلات ديال الدرب إلا محمد الشلاح، وقف المجرم عليه وقال أعطني شطيرة، محمد الشلاح خائف، نسي باب ديال. المندى وسط شطيرة قال له المجرم ناري محمد اليوم نحن نقتلك، محمد الشلاح خائف الجواب أوه، لقد وجدت ديال المونادا، وفزت بالثلاجة.

هو من العرب الذي يريد أن يتزوج من ولدين لكنهم لا يريدون الزواج هداك الله للزواج لا يا با، رد عليه أبوه بالصراخ انظروا لا تريدين الزواج الزواج.

هذا العروبي مشى إلى البحرين الدياب، فرأى البنات كتشمسو، فقال للشمكر كان ناري كون سيبا. رد الشمكر. حقيقة أن السيبة كان أول من بدأ معك.

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نكت مغربية بالدارجة 2022

نكت مغربية في الأسهم 2022 نكت مغربية في الأسهم 2022 نكت مغربية في الأسهم 2022

جوج مهابيل كايتازارو، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، لا …

هذا الشعلة يعيش في الصالون، وكان ينام بدون عشاء. فقال له ابا ما هو الجوع. هز باه الإعادة وقال له انظروا إلى الحيوانات، كلهم ​​ساديون.

هذه إحدى مراحل سول لطلاب دياولو ما هو أقرب كوكب إلى الأرض حتى شخص يعرف الجواب. لبرهة، ضغط الكسلان في يديه “استاد، ملعب، ملعب. لماذا تجيب، أجب الكسل كوكب المراكشي”.

مدرس التشريح Listagir و Dialo و Corpse و Qalhoum “انظروا إلى بناتي. أريد أن أصبح طبيبة خاصة. هناك حاجة للناس. بدونهم، لم أستطع فعل ذلك. لقد حققوا الغرض، لقد أخبرتهم أن الحاجة الثانية للطبيب هي قوة الملاحظة، كنت خائفًا من إصبعي الكبير، لذلك خرجت من الجثة ولعست إصبعي الصغير بصحتك السيئة.

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قال لك الفرنسيون والأمريكيون والعرب. لديهم أحد الثيران الذي خانه. دخلوا إحدى غرف النوم وأغلقوها. أخبروني أن شخصًا ما غاب لمدة نصف ساعة، ربح مليون دولار. جاء الفرنسيون لمدة 10 دقائق، وكان يجر نيفو ويقلب رأسًا على عقب مع الرائحة وبقي الأمريكي لمدة 20 دقيقة وهو أمر مثير للسخرية …. وغير العروبي والثور، وخرج، ساد نيفو وأخبرهم أن ناري قد هرب.

هذا، السيد ديما، خان شيئًا من منزلهم. في أحد الأيام، قام بخيانة ميناء محمول لأخيه، وأوقفوه. اتصل بي للحصول على رقم هاتف لمنفذ محمول قام بالخيانة وقل لماذا يعود المحمول لرؤية البقية التسعة وأخبرهم وتوما غير الشخص الذي خان في المنزل، ألصقه بي

كاليك هادو جوج كليميني، مشاة تطفو في البحر، غرق أحدهم، وبدأت أقول، “أطلقوني كالموت.

نكت مغربية مضحكة 2022

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مشى أحدهم باتجاه صديقه للحظة .. طرق باب المنزل، فخرجت والدته .. قالت لماذا تشتري ابنتي اللحم لمدة شهرين، هذين الشهرين لها، “ماذا فعلت”

الرجل ذو العين الواحدة أعرج، المشاة سرقوا ثمرة الرمان … المهم هو من أعرج تحت الشجرة، والرجل الأعرج يصعد ويلقي الرمان في حجره ليس وحده في حالة هدوء ونزول.

غبي رأى علامة مزرعة أبقار سأل الراعي المزرعة كيف تربي الأبقار قال الراعي ببساطة “نرش السكر فتخرج الأبقار. ذهب الأحمق ليرش السكر في باحة بيتهم. وفي اليوم الثاني رأى النمل مجتمعين … قال سبحان الله ما حلوة البقر. عندما كانوا صغارًا.

نكت مغربية 2022

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كان في حالة سكر، أعطوه مشروبًا، أو بدأ في القتال، يقول أحدهم صديقه، لقد رأى ذلك اليوم، أو آخر، كما يقول، رأى تلك الليلة، أو استمروا في الإضراب، أو لفترة قصيرة، أو منهم دهس من قبل خائن، أو كانوا يسيرون، وسألوه. أنا لا أعيش هنا

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كان في حالة سكر، أعطوه مشروبًا، أو بدأ في القتال، يقول أحدهم صديقه، لقد رأى ذلك اليوم، أو آخر، كما يقول، رأى تلك الليلة، أو ظلوا في إضراب، أو لفترة، أو تم دهسهم من قبل خائن، أو كانوا يمشون، فسألوه لا أعيش هنا.

أحدهم شرير، ميناء جديد أو حشرة تمكنت من مفاجأة ماراتو. قل له، قطع ساقي، قابيل، فادار.

مجموعة نكت مغربية

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إنه واحد منا، نحن جائعون، نبحث عن جد. الليلة نريد العودة إلى الرجال مع جدك. قال “إني لك. 100 درهم. صافي”. لديها ساقاها. كمطالبة معك.

هذا واحد خان ابني، أو عندما استطاع مسح الأوراق، أو قرص السيف، أو في أحد أيام اليوم، الزائر، إما أنه لا يريد أن يخرج إليه، أو يتم توجيهه إليه. الطبيب، أو عاد إليه، لماذا لوح عليه، أو أخبره أن الطبيب كان يرتدي البنطال، أو استدار، أو أخبره أن الطبيب Noud يجمع ملابسك، انظر إلى نفسك مجال.

واحد من المكلاخ سول صاحبو أردنا بيع تويوتا 205 بالسعر الكامل فماذا نحقق يقول له المالك امسح مجموعتك 205 واكتب مرسيدس وليس قبل فترة، سول سحابو إيوا، بعت التويوتا كيف بيع شيء بي ام دبليو !!

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ورأى فأر حشيش يسير في الشارع قطة رآه يقترب منه بينما كان يقترب من عربي وهو يركض مبتعداً اصطدم بالرصيف وأغمي عليه في رؤية القطة الميتة.

امرأة مثقفة تعشق الشعر أيقظت زوجها في منتصف الليل وسألته هل تحب النوم بالليل أم تنام الليل من أجل الحب أين أنا وفي الليل الحب لا ينام فأجابها زوجها هل تريدين الطلاق أم يريدك الطلاق أم تريد أنت والطلاق بعضكما البعض

أخذ رجل آكلي لحوم البشر ابنه الصغير معه لتدريبه على الصيد، واختبأوا خلف صخرة كبيرة في نهاية الطريق. يا بني، إنه لحمه الصغير، بالكاد يكفيك وحدك. دعنا يحدث. بعد فترة، مرت فتاة بدينة للغاية، بالكاد تستطيع المشي بسبب حجمها. يقول الابن هذا ما نصطاده ونأكله. فأجابه الأب لا يا بني، فليأكلهم كلهم. بعد فترة، مرت فتاة جميلة طويلة ومتناسقة. إنها تقفز على الطريق مثل الغزلان. قال الابن هذا ما نصطاده ونأكله. فقال الأب لا يا بني. نلتقطهم ونعيدهم إلى المنزل ونأكل أمك.