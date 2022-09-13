“نمنكان” الأوزبكية.. وافد جديد إلَّى شبكة “فلاي دبي”

أعلنت فلاي دبي عَنّْ إضافة رحلتين أسبوعيتين إلَّى مدينة نامانكان الأوزبكية اعتباراً من 24 سبتمبر.

وبذلك ستكون “فلاي دبي” أول شركة طيران وطنية توفر رحلات مباشرة إلَّى هذه المدينة من دبي.

وستكون نامانكان الوجهة الثالثة لشركة الطيران فِيْ أوزبكستان بعد سمرقند التي ستبدأ رحلاتها إليها فِيْ 20 سبتمبر والعاصمة طشقند.

ستعمل الرحلات إلَّى مطار نامانكان الدولي “NMA” من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي “DXB” يومي الأربعاء والسبت.

مع إطلاق رحلاتها إلَّى نامانكان، وسعت فلاي دبي شبكتها فِيْ آسيا الوسطى إلَّى سبع وجهات، مما يوفر للمسافرين من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لاستكشاف المزيد من الوجهات فِيْ هذه المنطقة.

قال غيث الغيث، الرئيس التنفِيْذي لشركة فلاي دبي، إن أوزبكستان سوق ناشئة لفلاي دبي، معربًا عَنّْ سعادته لرؤية شبكة فلاي دبي تتوسع هناك مع بدء الرحلات إلَّى نامانكان وتشغيل رحلات سمرقند الأسبوع المقبل، والرحلات الأسبوعية العشر إلَّى سيعزز هذا السوق الروابط التجارية والثقافِيْة بين الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.

وسجلت حالة الإيرادات عائدات بلغت نحو 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري من قطاع السياحة ؛ وتضاعفت مساهمة القطاع فِيْ الاقتصاد الوطني، بحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

جمعت الإمارات إيرادات بلغت 30.6 مليار درهم من قطاع السياحة خلال عام 2022 بأكَمْله، حيث بلغت مساهمة القطاع فِيْ الناتج المحلي الإجمالي 11.6٪، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبناءً على هذه البيانات، فإن عائدات قطاع السياحة التي تحققت فِيْ النصف الأول من العام الجاري تعادل نحو 62٪ مما تم تسجيله خلال عام 2022 بأكَمْله.

انتعشت السياحة الدولية تدريجياً بعد جائحة كورونا، ووصلت بعض الدول ومنها الإمارات إلَّى مستويات ما قبل الوباء، لكن بعضها لا يزال يعاني فِيْ ظل الإغلاقات المتجددة فِيْ دول مثل الصين.