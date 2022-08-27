نموذج استمارة تسجيل طالبة في خدمة النقل المدرسي pdf ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل في النقل المدرسي دون دفع رسوم التكاليف وبشكل مجاني ، ويرجع ذلك الى اتاحة تلك الخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا للتعرف على نموذج استمارة تسجيل طالبة في خدمة النقل المدرسي .

خدمة النقل المدرسي

تقدم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خدمة توفير حافلات لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة. تحرص الوزارة على تقديم هذه الخدمة بمهنية عالية من أجل الحفاظ على الجودة والموثوقية العالية. الجدير بالذكر أن هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة. في المملكة العربية السعودية، من خلال نظام نور المعني بالخدمات التعليمية في الوزارة، ويمكن لجميع أولياء الأمور بسهولة تسجيل أبنائهم في هذه الخدمة من خلال رابط نظام نور الرقمي. يتم قبول الطلاب من خلال نظام المقارنة بناءً على عدد من معايير القبول التي تحددها الوزارة.

استمارة تسجيل الطالب في خدمة النقل المدرسي

تقدم الجهة المختصة بخدمة النقل المدرسي استمارة تسجيل الطالب في خدمة النقل المدرسي بصيغة pdf، حيث يقوم ولي الأمر بتعبئة هذا النموذج، ثم إرسالها إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب. يحتوي هذا المستند على “بيانات الطالبة، وبيانات عنوان الطالبة، ومعلومات المدرسة التي يتبعها الطالب”. يتم توقيعه من قبل مشرف الحافلة ومدير المدرسة.

كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب

يمكن لجميع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الرقمي باتباع الخطوات المرفقة أدناه

الدخول إلى نظام نور مباشرة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

انقر فوق طلبات الانتقال من المدرسة للفصل الدراسي التالي.

اختر طلب نقل للطالب من الجدول.

وافق على الشروط.

انقر فوق متابعة.

استمر في إدخال البيانات، ثم انقر فوق “متابعة”.

انقر فوق أيقونة تأكيد الطلب.

انقر فوق زر التأكيد.

أدخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المحمول.

اختيار ايقونة “دفع رسوم التسجيل” من خلال نظام سداد.

وافق بالضغط على زر “نعم”.

اضغط على “تأكيد” لدفع الرسوم.

احتفظ برقم فاتورة الدفع.

تكلفة المواصلات المدرسية في السعودية

تبلغ تكلفة خدمة “النقل المدرسي” في المملكة العربية السعودية مائتي (200) ريال سعودي يدفعها جميع الأفراد المشتركين في الخدمة من خلال نظام نور التعليمي، ويتم دفع الرسوم من خلال أحد طرق الدفع الحكومية المعتمدة، عن طريق إدخال رقم الدفع عبر الحساب المصرفي للمستخدم واتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع.

شكوى النقل المدرسي للطلاب في السعودية

بالإمكان التواصل مع مؤسسة الرافدة المختصة بخدمات توصيل المدارس، من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التواصل مع الشركة لتقديم الأسئلة والشكاوى، عبر قنوات الاتصال المختلفة. . طرق التواصل مع الشركة المنظمة هي كما يلي

رقم الهاتف 00966112657111.

حساب خدمة العملاء على تويتر ““.

تحميل استمارة تسجيل الطالب في خدمة النقل المدرسي pdf

سنرفق لكم أدناه تنزيلًا بسيطًا لاستمارة تسجيل طالبة في خدمة النقل المدرسي بصيغة pdf

انتقل إلى استمارة التسجيل “” مباشرة.

انقر بزر الماوس الأيمن على صفحة المستند.

اختر خيار “حفظ باسم” من القائمة المنسدلة.

تحديد المسار المناسب.

اضغط على زر الحفظ.

نموذج استمارة تسجيل طالبة في خدمة النقل المدرسي pdf ، عملت وزراة التربية والتعليم على اتاحة نموذج يتعلق بالبيانات الخاصة بكل طالب يود الاستفادة من النقل الطلابي ، يقوم ولي الأمر بتعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب .